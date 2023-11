Si terrà a Gatineau- Ottawa in Canada, nella serata del 2 novembre, una Fight Night ad apertura dell’evento annuale Capital Conquest.

A sfidarsi, negli spazi del Palais des Congrès, saranno Canada e Italia.

A organizzare l’evento è Jean-Ives Theriault insieme al fratello Vic Theriault, presidente di ISKA Canada e della WCA – World Combat Arena.

Al palermitano Eugenio Tomasino, rappresentante WCA in Europa, il compito di organizzare un team italiano per una sfida di kickboxing tra i due Paesi.

Tre gli atleti italiani selezionati dallo stesso Eugenio Tomasino insieme ad Alessandro Piavani e Franco Scorrano, rispettivamente presidente WKAFL e vicepresidente WBFC e presidente WBFC e WFC.

Si tratta di Fabio De Angelis di Viterbo, Marco Barbero di Torino e Alessio Raciti di Catania.

Tre gli atleti italiani selezionati dallo stesso Eugenio Tomasino insieme ad Alessandro Piavani e Franco Scorrano, rispettivamente presidente WKAFL e vicepresidente WBFC e presidente WBFC e WFC.

Si tratta di Fabio De Angelis di Viterbo, Marco Barbero di Torino e Alessio Raciti di Catania.

Durante il corso della serata, saranno inoltre effettuate le riprese per la realizzazione della puntata pilota di un docu-reality sulla kickboxing.

La serie, già oggetto di trattative per la programmazione su Netflix, una delle maggiori piattaforme streaming, sarà incentrata sulla ricerca di talenti di kickboxing in varie città del mondo.

A effettuarla, sarà proprio Vic Theriault, noto allenatore e promoter.

Nell’ambito della Fight Night, organizzata dalla promotion “Iceman” insieme alla sigla internazionale ISKA, è dunque previsto il Campionato Intercontinentale ISKA di kickboxing tra Canada e Italia.

Eugenio Tomasino e Franco Scorrano accompagneranno la squadra italiana in qualità di coaches.

Luogo: Palais des Congrès, Ottawa

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.