Un importante intervento di riqualificazione interesserà l’edificio scolastico della scuola secondaria di primo grado “I.C.S. Giuseppe Vasi” di Corleone, grazie alla sostituzione di due ascensori a servizio della struttura, per un importo complessivo di € 217.652,19.





L’intervento, reso possibile grazie all’azione del Governo, rappresenta un risultato concreto volto a migliorare l’accessibilità, la sicurezza e la funzionalità dell’edificio scolastico, garantendo servizi adeguati a studenti, personale docente e non docente, con particolare attenzione alle persone con disabilità.





«Grazie all’intervento del Governo siamo riusciti a raggiungere questo importante risultato, che risponde a un’esigenza reale della comunità scolastica e del territorio», dichiara Vincenzo Figuccia, deputato questore della Lega all’Assemblea Regionale Siciliana. «Investire nelle scuole significa investire nel futuro, assicurando strutture moderne, sicure e inclusive».

Così gli fa eco, l’Assessore Francesca Giardina, Assessore del Comune di Corleone.

