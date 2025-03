“Sto lavorando senza sosta affinché si concluda rapidamente il processo che prevede il passaggio definitivo degli ultimi ex Pip alla SAS. Si tratta degli ultimi lavoratori che attendono una piena contrattualizzazione e non possiamo più permetterci ulteriori rinvii. Dopo oltre vent’anni di precariato, è tempo di porre il sigillo su una vicenda che ha rappresentato per troppo tempo una ferita aperta nel mondo del lavoro siciliano”. – A dirlo è Vincenzo Figuccia Deputato Questore dell’Ars -.

“L’obiettivo deve essere chiaro: non solo la stabilizzazione, ma il superamento dell’attuale part time, – continua Figuccia – per garantire ai lavoratori condizioni dignitose e contratti full time”.





“A questo si aggiunge un elemento che considero cruciale: la recente nota dell’Assessorato all’Economia – che ho avuto modo di esaminare – chiarisce che non sarà possibile autorizzare prestazioni straordinarie per il personale ex Pip. Questo rappresenta, – Prosegue Figuccia – a mio avviso, un motivo in più per accelerare il passaggio alla SAS. È l’unico percorso possibile per garantire diritti, stabilità e riconoscimento a lavoratori che per decenni hanno portato avanti servizi essenziali in condizioni di assoluta incertezza’.

“Porterò avanti questa battaglia in tutte le sedi istituzionali, – conclude Figuccia – affinché nessuno venga lasciato indietro.”

