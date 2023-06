Crescono in Italia gli incidenti stradali e le vittime già da inizio anno hanno superato, purtroppo, il numero di 200. Incidenti spesso causati da automobilisti trovati positivi all’alcool test alle analisi tossicologiche.

E’ il commento del deputato regionale della Lega Prima l’Italia On. Vincenzo Figuccia.

Purtroppo ne sono la testimonianza – spiega Figuccia – gli ultimi fatti di cronaca che narrano la morte di un bimbo di 5 anni ed il ferimento di una bimba di 3 anni è la loro mamma causato da una folle challenge di alcuni ragazzi youtuber.

Il dato degli incidenti stradali in Sicilia sono in aumento ed i valori di tendenza sono comunque molto preoccupanti.

Concordo con il nostro segretario nazionale Matteo Salvi che all’interno del DDL propone nuove misure necessarie sulla sicurezza stradale al fine di frenare incidenti e morti sulle strade italiane.

Il ministro Salvini ha chiesto alla polizia stradale una stretta particolare sull’utilizzo dei telefonini da parte degli automobilisti.

Nel disegno di legge sarà contenuta una norma che impedisca ai neopatentati di poter condurre auto di grande cilindrata per i primi tre anni. Il Governo, quindi, intende rafforzare la sicurezza stradale dopo i recenti terribili fatti di cronaca. Ai neopatentati che saranno fermati mentre utilizzano il telefonino verrà sospesa la patente e poi per i recidivi per uso di alcool e droga al volante ci sarà la revoca definitiva della patente. Ed inoltre, nel testo, anche una stretta sui monopattini. Per evitare nuovi incidenti fatali, diventeranno obbligatori il casco, la targa e un’assicurazione per sé e per gli altri

Proporrò al parlamento regionale una mozione che impegni il governo nazionale ad adottare il DDL sulla sicurezza stradale.

Le famiglie siciliane – conclude Figuccia – hanno pianto troppo spesso le morti dei propri figli stroncati prematuramente e noi abbiamo il dovere morale di garantire la sicurezza.

