PALERMO – In una mattinata caratterizzata da un viavai di operai camion e pale gommate, l’onorevole Vincenzo Figuccia, Questore dell’Assemblea Regionale Siciliana, si è recato stamane di persona lungo la Strada Provinciale 1, via cruciale per il collegamento tra Palermo e le comunità di Montelepre, Torretta, Carini e Capaci.

Dopo una serie di interruzioni che nei mesi scorsi hanno rallentato il cantiere, l’onorevole Figuccia ha espresso soddisfazione per il ritorno all’attività, riconoscendo l’importanza strategica di questa arteria per la mobilità regionale: “Dopo la sospensione nei mesi scorsi dovuti ad esigenze di diversa natura, oggi sono ripresi i lavori per rendere più sicura la strada provinciale 1 che porta a Bellolampo. Un fatto positivo per dare risposta alle esigenze di numerosi cittadini che ogni giorno si spostano dalla città metropolitana di Palermo per raggiungere i comuni di Montelepre, Torretta, Carini e Capaci”.

La presenza dell’onorevole Figuccia sul sito dei lavori non è passata inosservata, e ha trasmesso un messaggio chiaro circa l’attenzione che la politica regionale sta dedicando alla questione della sicurezza stradale. L’aspetto della prevenzione e della manutenzione diventa sempre più un pilastro portante delle politiche infrastrutturali in Sicilia.

I lavori di messa in sicurezza prevedono una serie di interventi cruciali: dal rifacimento del manto stradale, fino all’installazione di nuove barriere di sicurezza e all’ampliamento della carreggiata in alcuni tratti ritenuti particolarmente critici. Queste azioni si pongono come obiettivo primario la riduzione degli incidenti, che negli anni passati hanno segnato tristemente la cronaca locale.



La visita di Figuccia si conclude con un impegno: quello di monitorare gli sviluppi dei lavori e di assicurare che il cronoprogramma venga rispettato. “Sarò un attento osservatore dell’avanzamento dei lavori,” assicura l’onorevole, “perché è mio dovere come rappresentante del popolo assicurare che la sicurezza sia una realtà tangibile”

Il proseguimento dei lavori sulla SP1 è dunque un segnale importante, che mette in luce come la sinergia tra istituzioni, politica e cittadinanza possa effettivamente tradursi in azioni concrete per il miglioramento delle infrastrutture e, di conseguenza, della vita dei siciliani. “Ringrazio le maestranze intervenute e auspico al più presto un ritorno alle province in modo che si possano programmare interventi per la manutenzione di strade, scuole, ecc.” – conclude il Deputato Questore -.

