A due giorni della giornata internazionale delle persone con disabilità del 3 dicembre, oggi è stato un onore partecipare agli Stati Generali delle Disabilità Intellettive e Disturbi del Neurosviluppo che si sono tenuti in Sicilia.

Una giornata propedeutica all’organizzazione di altrettante giornate programmate in tutta Italia coerentemente con quanto stabilito dalla convenzione dell’ONU.

Al centro del dibattito le testimonianze di tante famiglie di disabili. Una delle priorità individuate riguarda certamente progetti di vita relativi al tema dell’inclusione socio lavorativa e della vita indipendente.

Somme non spese ad oggi in Sicilia, che mi spingono a chiedere un intervento del Ministero del Lavoro che possa stimolare i comuni per la coprogettazione insieme ai distretti. Sono state affrontate una serie di priorità che riguardano il settore, durante il mio intervento, ho avuto l’opportunità di fare riferimento alla norma che riguarda l’inclusione socio lavorativa dei soggetti con disabilità psichica e in favore di persone affetti da autismo. Bisogna puntare su un percorso di autonomia che coinvolga gli assessorati lavoro e sanità, nonché le aziende con la presenza di tutor per garantire una possibilità di inclusione lavorativa per i nostri ragazzi.

L’occasione degli stati generali è stata propizia per ringraziare altresì il Ministro Alessandra Locatelli, oggi delegata a partecipare al funerale della piccola Indi, la bambina morta in Inghilterra e alla quale è stata data la cittadinanza italiana.

In una nota le parole del deputato questore all’Ars Vincenzo Figuccia, a margine degli Stati Generali delle Disabilità Intellettive e Disturbi del Neurosviluppo svoltosi oggi a Palermo.

