Spregiudicato, dissacrante e cinico, Filippo Giardina è ormai indiscutibilmente uno dei nomi di spicco della stand up comedy italiana. Fautore di una satira libera e autentica, che affonda le radici nella tradizione letteraria e che si scaglia contro l’ipocrisia e la retorica, Giardina nei suoi spettacoli racconta le contraddizioni della società con il sarcasmo e la sagacia che lo contraddistinguono.

Dopo l’incredibile successo di Dieci con cui ha collezionato un sold out dopo l’altro in club e teatri lungo tutto lo Stivale, il comico e autore romano porta in giro non solo in Italia ma anche in Europa Cabaret, il suo undicesimo monologo satirico che si può riassumere in un’unica parola: controcultura. Con questo termine ci si riferisce a quei movimenti culturali, filosofici, politici e religiosi che si oppongono alla cultura dominante della società. Questo è Caberet.

Il one man show approderà a Catania venerdì 24 novembre al Teatro Ambasciatori.





Cabaret smaschera un essere umano sempre più solo nel proprio delirio egoico, incastrato in una tecnologia aleatoria che dipinge un futuro angosciante e spersonalizzato.

Cabaret è un viaggio paradossale tra passato, presente e futuro condito da cattiverie gratuite e ingiustizie lessicali.

Cabaret è un disincantato monologo di stand-up comedy che vuole prendere le distanze dalla comicità banale e improvvisata e rivendica l’appartenenza alla storica tradizione della letteratura orale.





“L’indignazione è passata dall’essere uno strumento di lotta e contestazione a uno mezzo per chiudersi nella propria bolla di convinzioni e certezze incrollabili. Il perbenismo e il bigottismo stanno diventando valori positivi e la libertà di espressione deve sottostare, impaurita, a una dilagante e infantile permalosità. Nel frattempo c’è la guerra e la sinistra annaspa tra vecchie categorie bollite e nuove fissazioni borghesi. Più il mondo va a picco più solo una risata potrà alleviare il dolore del lento, ma inevitabile, inabissamento.”





Filippo Giardina è un comico e autore satirico. Dal 2001 porta in tour i suoi spettacoli di stand-up comedy nei maggiori teatri italiani. Sentendo l’esigenza di una satira adulta, cinica e dissacrante nel 2009 chiama a raccolta un collettivo di professionisti della comicità, per dare vita a spettacoli di stand up comedy e nel 2009 fonda a Roma Satiriasi.

Per la TV ha partecipato ed è stato autore di Stand Up Comedy su Comedy Central IT, Sbandati su Rai2 e Nemico Pubblico su Rai3.

Di recente il suo monologo Mosche Depresse è apparso come skit nel nuovo album del rapper Dani Faiv (Sony – Machete crew). Nel 2021 realizza il podcast Sesto Potere: indagine sui social network. I suoi precedenti special di stand-up comedy caricati sul suo canale YouTube collezionano oltre 2 milioni di visualizzazioni. Nel 2023 debutta con il suo undicesimo monologo satirico “CABARET” e annuncia il nuovo tour.

martedì 17 ottobre 2023 | Firenze @ Teatro Puccini

mercoledì 18 ottobre 2023 | Napoli @ Teatro Sannazzaro

giovedì 16 novembre | Bologna @ Cinema Perla

venerdì 17 novembre 2023 | Pordenone @ Capitol

mercoledì 22 novembre 2023 | Bari @ AncheCinema

giovedì 23 novembre 2023 | Cosenza @ Cinema Teatro San Nicola

venerdì 24 novembre 2023 | Catania @ Teatro Ambasciatori

giovedì 30 novembre 2023 | Terni @ Teatro Secci

lunedì 22 gennaio 2024 | Milano @ Teatro Manzoni

martedì 23 gennaio 2024 | Torino @ Teatro Gioiello

giovedì 25 gennaio 2024 | Roma @ Teatro Brancaccio

giovedì 8 febbraio 2024 | Mestre @ Teatro del Parco

sabato 24 febbraio 2024 | Amburgo @ Indra Musikclub

domenica 25 febbraio 2024 | Berlino @ Cosmic Comedy Club

lunedì 26 febbraio 2024 | Londra @ Backyard Comedy Club

martedì 27 febbraio 2024 | Bruxelles @ Espace Lumen

Biglietti acquistabili sulle piattaforme ufficiali dal

multilink: https://bit.ly/cabarettour2023

Per info

e-mail: info@bpmconcerti.com

website: www.bpmconcerti.com

