Cenni Biografici



Filippo Papa è un artista eclettico noto per la sua capacità di coniugare tradizione e innovazione nelle sue opere. Con una carriera costellata di riconoscimenti internazionali, Papa si distingue per la sua visione artistica unica che esplora tematiche profonde e universali attraverso linguaggi espressivi diversificati. Le sue performance, caratterizzate da una forte componente emotiva e simbolica, sono state esposte in prestigiose gallerie e festival in tutto il mondo, consolidando la sua reputazione come uno degli artisti contemporanei più influenti della sua generazione.

Descrizione del Progetto

Filippo Papa è orgoglioso di annunciare la sua nuova performance esclusiva, “Redivivo”. Questa esperienza artistica inedita si nutre dell’iconografia intramontabile di San Sebastiano, offrendo una rappresentazione intensa e coinvolgente. Immaginate il corpo nudo dell’artista, intriso di vulnerabilità, stretto da legami che evocano la prigionia e trafitto dalle frecce del martirio.

“Redivivo” va oltre il mero spettacolo visivo: è un’immersione nell’essenza stessa della redenzione e della rinascita. Papa porta in scena se stesso e la sua visione, trasformando la sofferenza in un atto d’amore manifesto. Durante la performance, gli spettatori saranno invitati a partecipare attivamente, lasciando il segno della loro presenza e dei loro sentimenti sul corpo dell’artista.

Ma “Redivivo” non è solo un atto di interazione; è un’opportunità per riflettere sull’essenza umana, sull’empatia e sulla resilienza. I segni lasciati sulla pelle di Papa non sono solo tracce di colore, ma messaggi di speranza, amore e pace. È un’esperienza che trasforma il dolore in guarigione e l’isolamento in connessione.

L’evento si svolgerà il 4 e il 5 giugno all’interno del “Senza Remore” Festival della Cultura Siciliana 2024, curato dall’architetto Renato Basile, nella suggestiva cornice della Riserva Naturale di Vendicari. Con il patrocinio della Regione Sicilia, questo spazio inedito offrirà il contesto ideale per una performance che promette di essere un’esperienza indimenticabile.

Luogo: Riserva naturale orientata Oasi Faunistica di Vendicari, Contrada Vendicari, 96017 Noto SR, NOTO, SIRACUSA, SICILIA

