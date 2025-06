La Halley Sud, azienda specializzata in servizi software per gli Enti Locali, con sede ad Acicastello (CT), si conferma una realtà virtuosa nel panorama lavorativo. Con un organico inferiore ai 50 dipendenti, ha raggiunto risultati degni dei grandi player del settore. Infatti, a partire dal mese di luglio, Halley Sud grazie alla contrattazione aziendale erogherà circa diecimila euro ad ogni dipendente tra premio di risultato e misure di welfare legati al raggiungimento di obiettivi di incremento della produttività. Un risultato che dimostra come la crescita aziendale possa andare di pari passo con il benessere dei lavoratori, grazie alla mediazione della FIM-CISL e ad un modello di gestione partecipata tra azienda, dipendenti e sindacato, in un’ottica di reciproco vantaggio. La certificazione Great Place To Work, ottenuta da Halley Sud nel 2024, testimonia l’attenzione dell’azienda al clima interno. Un aspetto che il nostro sindacato continua a sostenere, promuovendo una comunicazione attenta e orientata all’ascolto delle esigenze di tutte le parti coinvolte. A conferma di questo percorso positivo, è stato recentemente siglato un nuovo accordo per il premio di risultato 2025, che introduce la sperimentazione della gamification: uno strumento innovativo che favorisce l’engagement e stimola comportamenti virtuosi attraverso un sistema premiante e meritocratico, basato su KPI misurabili. Per il Segretario generale della Fim Cisl Sicilia Pietro Nicastro: “come FIM nell’arco di cinque anni, abbiamo lavorato per costruire con Halley Sud un modello partecipativo vincente, facendo evolvere le relazioni sindacali. Il coinvolgimento costante dei dipendenti e della direzione aziendale ha permesso oggi di conseguire un premio di risultato appannaggio di grandi multinazionali. Siamo riusciti in una piccola realtà a raggiungere risultati di produttività e di partecipazione e redistribuzione che dovrebbero essere modello per molte altre aziende della Sicilia e del Mezzogiorno.” Per il Segretario generale della Fim Cisl, Ferdinando Uliano “il risultato della Halley Sud dimostra che è possibile fare impresa con alto valore aggiunto grazie alla contrattazione e alla partecipazione anche nelle piccole e medie imprese. Come FIM-CISL riteniamo che sia necessario continuare a lavorare per accrescere la contrattazione di secondo livello in ogni realtà produttiva perché, come dimostra il caso della Halley Sud, significa per le aziende maggiore produttività ed efficienza e migliori condizioni di lavoro e salariali per i lavoratori”.

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.