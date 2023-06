Da un’idea del siciliano Barbaro Andrea Galizia che accompagnato dalla romana Ilenia Carbone, mossi dalla volontà di cambiare il modo di fare cultura sfruttando la rete, hanno dato vita ad un gioco che ha visto coinvolte ben 14 realtà siciliane. Pro Loco, Associazioni culturali o singoli cittadini che si sono eletti rappresentanti delle loro Città, cimentandosi in giochi, realizzando video, coinvolgendo i più giovani e i più anziani al fine di dare voce e immagine ai mille volti della propria Città. Unica regola: quella di coinvolgere il pubblico a casa e far conoscere la bellezza e la storia locale e di promuovere le proprie iniziative.

Nessuna competizione, ma un sano modo di fare cultura con il confronto e la promessa di fare rete e collaborare per raggiungere anche i più lontani.

In questa edizione hanno partecipato 14 città. Tra i partecipanti la Pro Loco di Caltanissetta rappresentata dal suo presidente Luca Miccichè; l’Associazione Pelagos di Linosa rappresentata dal Salvatore Aethus; l’Associazione Amici della Biblioteca di Pietraperzia rappresentata da Rosanna Buttiglieri; la Pro Loco di Riposto rappresentata dal suo presidente Nello Scalone; Cianciana rappresentata dall’Architetto Paolo Sanzeri; la Pro Loco di Petralia Sottana rappresentata dal suo presidente Mariano Murgia; la Pro Loco di Noto rappresentata dal suo presidente Pietro Giarratana e da Valentina Alfo; Sambuca di Sicilia rappresentata dall’architetto neosindaco Giuseppe Cacioppo; la Pro Loco di Barrafranca rappresentata dal suo presidente Michele Faraci e da Daniele Cumia e Filippo Salvaggio; Marzamemi rappresentata da Francesca Campisi, e dai ragazzi del servizio civile Giulia Romanelli ed Alessio; la Pro Loco di Mazzarino rappresentata dal presidente Filippo Bonifacio; la Pro Loco di Enna rappresentata dalle ragazze del servizio civile Alessia Bertolo e Noemi Gervasi; Nicosia rappresentata da Maria Antonietta LaGreca ed infine la Pro Loco di San Cataldo rappresentata dal suo presidente Salvatore Scarlata insieme ai ragazzi del servizio civile.

Il gioco ha previsto il coinvolgimento del pubblico tramite l’interazione dei diversi canali social di Rubrica Sicilia. Il web ha risposto positivamente con numeri da capogiro, raggiungendo più di 500mila interazioni. Per i più lontani, i nostalgici che, costretti ad abbandonare la propria terra, hanno avuto la possibilità di rivivere quei ricordi, quei luoghi e quelle tradizioni, giocando un ruolo attivo nella scelta del vincitore.

Numerosi premi per i tre classificati con un’importante caratteristica comune: impatto zero sull’ambiente e volte a vivere le realtà della nostra Sicilia. Per il terzo classificato una cassetta di arance di un’azienda locale ed un’esperienza di escursione sull’Etna. Per il secondo classificato olio extravergine d’oliva di un’azienda Siciliana, un chilo di pistacchio nisseno ed un volo per due persone sui cieli di Taormina. Ed infine per il primo classificato per pernottamento per due persone a San Cono in un resort ecosostenibile, una cena gourmet per due persone a Marina di Ragusa, un vino pregiato e una lampada a forma di pistacchio.

Rubrica Sicilia è solita comunicare i premi soltanto durante la finale perché lo scopo del gioco resta sempre quello di divertirsi, conoscendosi e farsi conoscere dal mondo. La finale si è tenuta presso gli studi di Radio Luce a Barrafranca domenica 18 giugno, con la presenza dello staff di Rubrica Sicilia Giovanna Puzzo, Francesco Daniele Micieli e Andrea Barbaro Galizia. In collegamento da Siena, Ilenia Carbone e da Caltanissetta, Stefania Gentile.

Adesso si pensa alla nuova edizione del Culture Quiz 3.0, Restate sintonizzati.

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.