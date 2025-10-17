Tipo segnalazione: Disservizio

Diverse segnalazioni indicano possibili manipolazioni nella piattaforma regionale per la richiesta di finanziamenti destinati alla formazione professionale in Sicilia. L’Avviso n.7/2023 PR FSE+ Sicilia 2021/2027, relativo alla costituzione del Catalogo Regionale dell’Offerta Formativa e alla realizzazione di percorsi di qualificazione per il rafforzamento dell’occupabilità, sarebbe stato oggetto di anomalie tecniche e operative.

Secondo quanto riportato, alcuni utenti sarebbero riusciti a completare la procedura di caricamento dei dati in tempi insolitamente brevi, nonostante la complessità della domanda e la mole di informazioni richieste. Un utente ha calcolato che il tempo minimo necessario per compilare correttamente la richiesta sarebbe di almeno 60 minuti, mentre molte domande finanziate risultano essere state completate in appena 3-10 minuti.





Questo ha alimentato il sospetto che siano stati utilizzati strumenti di automazione non autorizzati, come script o software di Robotic Process Automation (RPA), capaci di replicare azioni umane con estrema rapidità. Se la piattaforma non dispone di controlli adeguati contro tali pratiche – come sistemi anti-auto-digitazione – ciò potrebbe aver favorito alcuni utenti a discapito di altri.

Inoltre, si segnala che precedentemente la piattaforma si sarebbe bloccata due volte, consentendo il caricamento dei dati solo al terzo tentativo. Questo malfunzionamento potrebbe aver avvantaggiato chi disponeva di strumenti automatizzati, offrendo loro tempo per testare e perfezionare i propri sistemi.

La Regione Sicilia ha già riconosciuto problemi tecnici sulla piattaforma. Le segnalazioni sollevano dubbi sulla trasparenza e sulla regolarità nella gestione dei fondi pubblici, considerando che, su 200 milioni di euro richiesti, ben 60 milioni sono stati assegnati tramite questa piattaforma.

È auspicabile che le autorità competenti intervengano al più presto per chiarire la situazione e garantire equità, legalità e trasparenza nell’assegnazione dei finanziamenti.

Luogo: Regione Siciliana Assessorato Formazione Professionale, Viale Regione Siciliana 33, PALERMO, PALERMO, SICILIA

