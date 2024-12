“Come Pd siamo profondamente preoccupati per la deriva verso cui la finanziaria regionale sembra destinata a dirigersi. Una legge che si presenta peggiorata rispetto agli anni precedenti e che non affronta le criticità della nostra regione: sanità, infrastrutture, siccità, lavoro, e transizione digitale, agricoltura e calo demografico. Una scelta da parte del governo Schifani inaccettabile che porta avanti la programmazione di una norma spezzatino che prevede solo 630 milioni di euro a fronte di 1,780 miliardi dell’anno precedente. Un peggioramento di anno in anno che rappresenta la mancanza di visione e programmazione della maggioranza”. Così il vice-presidente del gruppo parlamentare siciliano PD, Mario Giambona, prima dell’inizio dei lavori previsti per la discussione in aula per oggi pomeriggio all’Ars della finanziaria regionale.

“È un segno evidente che sono previste più variazioni di bilancio che comporteranno una parcellizzazione della spesa – spiega -. Una volontà politica governativa che ha l’obiettivo di alimentare con delle mance elettorali la macchina del consenso”. Giambona conclude assicurando che “il Pd chiederà già in questa finanziaria regionale delle norme di natura programmatoria tali da poter essere utilizzate attraverso delle linee guida da poter utilizzare nelle prossime variazioni di bilancio che mettano al centro i temi cardine che risultano essere irrisolti e che destano più preoccupazione”.

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.