Leggo dai giornali – scrive Massimo Ingiaimo Coordinatore Regionale di Promessa Democratica – che il Ministero dell’Economia invia osservazioni alla Regione siciliana chiedendo chiarimenti sui contributi, pari a 50 milioni di euro, assegnati nell’ultima manovra finanziaria approvata dall’Assemblea Regionale.

Il punto su cui il Ministero vuole chiarimenti riguarda la “Discrezionalità” e i criteri con cui l’Ars ha assegnato i fondi.





Il 5 gennaio scorso, nel pieno della bufera sulla finanziaria regionale, dentro e fuori il PD, Promessa Democratica è stata l’unica a dire che andavano rivisti i criteri di assegnazione dei fondi in modo trasparente con bandi ad evidenza pubblica. In assemblea regionale del Pd, – continua Ingiaimo – avevamo anche lanciato l’idea di rivedere ed aggiornare la L.R. n. 1/1979 del governo Mattarella, per individuare criteri oggettivi a monte.

Il fatto che queste risorse siano destinate, quando accade, in toto o in parte a interventi condivisibili o perfino meritori, non ne elimina l’aspetto clientelare.





C’è un problema legato a chi può accedere a quei fondi che non può essere ignorato.

Non può che creare amarezza l’avere, il governo regionale, gestito con approssimazione una materia così delicata determinando anche caos negli enti locali per l’eventuale uso delle risorse.

Questo modo di procedere è inaccettabile perché non è governare per risolvere i problemi dei siciliani ma guardare solo al consenso del governo e dei singoli deputati.





Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.