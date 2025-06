A seguito di richiesta informazioni avanzata alla SRR Palermo Provincia EST dal Consigliere provinciale Antonino Randazzo e da me, abbiamo appreso che in data 16-06-2025 la stessa società, per la regolamentazione del servizio di gestione dei rifiuti, ha proceduto all’aggiudicazione definitiva del progetto finanziato dal PNRR – Linea di intervento A.

Ciò, “per il miglioramento e la meccanizzazione della rete di raccolta differenziata dei rifiuti urbani nel Comune di Cefalù”, per l’importo complessivo di € 795.521,83





Il progetto prevede i seguenti interventi:



– Installazione di 7 ecoisole informatizzate, 5 ecoisole monolato e 2 portuali, dotate di accesso controllato, bilance per la pesatura dei rifiuti, sensori di riempimento, alimentazione fotovoltaica, videosorveglianza.



– Adeguamento tecnologico di 3 isole ecologiche esistenti.

– Realizzazione di 3 ecopunti informatizzati per identificazione e pesatura dei conferimenti.

– Mini-isole ecologiche dedicate, 1 per la raccolta di olio vegetale esausto e 3 per la raccolta di piccoli RAEE





– Installazione di 2 compattatori PET nelle scuole

– Realizzazione di un giardinetto del riuso per la raccolta di oggetti dismessi riutilizzabili.

– Installazione di una casa dell’acqua con ecocompattatore per bottiglie in plastica PET.

– Implementazione di un sistema informatico integrato per la gestione dei conferimenti, il monitoraggio del servizio e l’introduzione della tariffazione puntuale (TARIP).

Il progetto si inserisce nell’ambito degli obiettivi previsti dal PNRR in materia di gestione efficiente dei rifiuti e digitalizzazione dei servizi pubblici locali.



Pasqualino Turdo, Consigliere comunale Cefalù

