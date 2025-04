Palermo 18 aprile 2025- Si sono svolte a Fincantieri le elezioni per i rappresentanti lavoratori per la sicurezza.



La Fiom si conferma, con il 41,19 per cento di consensi, primo sindacato nello stabilimento palermitano anche nelle elezioni degli Rls, eleggendo Serafino Biondo, già Rsu, primo degli eletti con 166 voti.

“Ringraziamo i lavoratori per la fiducia dati alla Fiom, frutto di un’attività costante e continua svolta per la sicurezza nei luoghi di lavoro – dichiarano il segretario generale Fiom Palermo e Sicilia Francesco Foti e Serafino Biondo, Rsu e Rls Fiom Fincantieri – Un argomento fondamentale, considerato l’andamento dei morti sul lavoro che continua a crescere ogni giorno. L’Rls riveste un ruolo di estrema importanza all’interno di ogni posto di lavoro e ogni azienda dovrebbe avere per legge dei rappresentanti con il compito di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori”.

Le elezioni per le Rsu si sono svolte il 19 e 20 marzo scorsi. La Fiom, risultata prima, aveva eletto due Rsu, Serafino Biondo, il più votato tra gli operai, e Marco Biondo, primo e più votato per gli impiegati, attuale segretario d’organizzazione della Fiom Palermo.

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.