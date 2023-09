Una lettera d’amore che Lavera vuole dedicare a Siracusa e che ha preso vita in quello che era l’antico Palazzo delle Poste della città, un magnifico edificio del 1920 che si affaccia sul Porto Piccolo dell’isola di Ortigia, e che ospita oggi l’Ortea Palace Hotel, Sicily–Autograph Collection di Marriott.

L’allestimento è una replica del viaggio dal vivo di Fernanda per la città di Siracusa, tra storie e miti. Entrando nell’hotel, la prima opera è “Il Guardiani”, l’unico quadro orizzontale dell’intera serie; a destra, si può vedere “Il Ciclope Polifemo”, ispirato al celebre episodio narrato nell’Odissea; continuando verso destra, “Archimede”, un ritratto del fisico il cui nome è indissolubilmente legato alla città. Successivamente, passando attraverso l’arco centrale del foyer, a sinistra, si può vedere “Perseo e Medusa”, l’interpretazione dell’artista del mito in cui il semidio affrontò il mostro femminile; per poi arrivare a “Orlando il Furioso”, opera ispirata all’omonimo poema di Ludovico Ariosto e alla vista del Teatro dei Pupi, teatro storico di spettacoli con marionette popolari.

Durante l’inaugurazione esperti e amanti dell’opera dell’artista si sono uniti agli ospiti dell’hotel per assistere alla performance dal vivo dell’opera “Testa di Moro”.

L’idea di questo appassionato omaggio a Siracusa è quella di svelare una serie di storie ancorate all’isola Siciliana. La letteratura, la mitologia e il pensiero si sovrappongono in una convivenza che, disposta in serie, permette di vedere come alcune storie e personaggi continuino a parlare dal passato.

Nella sua ampia hall che riporta alla mitologia greca e al concetto di Agorà, luogo di incontro dal forte significato simbolico in cui hanno abitato muse, spiriti e divinità, l’artista ha voluto condividere il suo messaggio artistico mettendolo a disposizione degli ospiti e dei visitatori che, fino al 30 settembre, potranno ammirarne le opere e ripercorrerne la storia e l’intuizione creativa.

L’Ortea Palace Hotel Sicily, è la prima struttura alberghiera in Sicilia ad essere parte del brand Autograph Collection di Marriott, collezione di hotel unici e indipendenti, uniti dalla comune filosofia di Exactly Like Nothing Else, che vuol dire “uguale a nient’altro”, proprio a indicare inequivocabilmente la loro essenza: creati ad arte per lasciare un segno che dura nel tempo.

Una proposta di ospitalità che parte dalla ricerca dell’autenticità che significa legame con le radici, rispetto dell’eredità dei luoghi e della loro storia ancestrale, e che si proietta verso il futuro e la modernità senza forzature ma nel solco tracciato dalla tradizione.

La promozione dell’arte in tutte le sue forme rientra a pieno titolo nella mission fortemente voluta dalla proprietà, per la quale il turismo è anche ricerca di esperienze alberghiere non convenzionali, scoperta, sperimentazione dell’anima delle destinazioni: un percorso che coinvolge l’insieme dei sensi.

