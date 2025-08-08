Immaginate un Teatro di Pietra avvolto da ulivi, agrumi e silenzi che sanno di memoria. Immaginate ora una piccola compagnia di attori e ballerini che, in questo luogo incantato, danno voce a un’azione poetica, un rito collettivo, una denuncia civile. Ed è a quel punto che l’incanto del teatro si fonde con la natura, nel momento in cui il contesto rurale diventa, allo stesso tempo, palco e rifugio, memoria e visione.

Adesso smettere di immaginarlo: è realtà.





L’appuntamento è previsto mercoledì 13 agosto al Teatro di Pietra di Castroreale (ME), in Contrada Crizzina, con ingresso dalle ore 19:00. Il reading “Fiori nel Cemento” è della Compagnia “Il Circolo delle Lucertole” e avrà inizio alle ore 21:00, proprio tra i muretti a secco e la pietra viva del teatro naturale.

Un’esperienza immersiva e potente che intreccia poesia civile, musica dal vivo, danza contemporanea e testimonianze letterarie da autori come Wisława Szymborska, Mohamed Darwish, Orwell, Erri De Luca, Alda Merini, fino a Italo Calvino. Lo spettacolo dà voce ai conflitti, alle ingiustizie, ma anche alla resistenza poetica, alla memoria e alla speranza.





Sul palco:

Maria Domenica Ravidà, Mariella Aragona, Viviana Isgrò, Rosemary Calderone, con le cantanti Maristella Genovese e Chiara Milioti, la chitarrista Sara D’Amico, e il corpo di ballo composto da Rosanna Vasta, Alessia Cicciari, Valentina Di Salvo e Anthony Foti, autore anche delle coreografie.

La serata inizierà alle ore 19:00 con un momento di accoglienza e un percorso di degustazione a base dei prodotti autentici della Contrada Crizzina: olio, conserve, frutta, pane, e altre prelibatezze coltivate in armonia con la terra, secondo una tradizione contadina che rifiuta le logiche dello sfruttamento commerciale.





Il service audio-luci è a cura di Gianni Martino.

Un invito a immergersi in un’esperienza dove la parola si fa corpo, la musica diventa resistenza e la terra stessa racconta storie dimenticate.

Prenotazione consigliata: 347 170 4262

Contrada Crizzina – Castroreale (ME)

Accoglienza e degustazione dalle ore 19:00, inizio spettacolo ore 21:00.

