“Non possiamo che esprimere la nostra soddisfazione per la firma del contratto di servizio per l’erogazione delle attività di trasporto pubblico in house tra la Regione Sicilia e l’Azienda Siciliana Trasporti – ha dichiarato Romualdo Moschella segretario regionale Faisa Cisal – Un iter travagliato che ha visto tutte le OO.SS in prima linea per garantire gli attuali livelli occupazionali”.

Ad Ast vengono assegnate tratte per 11,8 milioni di chilometri e il servizio sarà attivo dal prossimo 1 luglio.

“Ci auguriamo che questo nuovo assetto di Ast possa assicurare a lungo serenità ai nostri lavoratori che si sono sempre impegnati per garantire un servizio pubblico efficiente”.

