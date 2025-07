È stato firmato un protocollo d’intesa tra la Lega Navale Italiana, sezione di Trappeto-Partinico-Balestrate, e il comune di Trappeto. Sulla base del documento sottoscritto fra il sindaco Santo Cosentino e il neo presidente della Lega, Alessandro D’Aquila, saranno promossi vari eventi destinati a salvaguardare l’ambiente costiero e marittimo, l’inclusione e l’integrazione sociale.





In questo programma s’inserisce un’iniziativa di grande impatto sul territorio comunale, cioè la Sagra del Pesce prevista venerdì 12 settembre 2025. La manifestazione avrà una cadenza annuale ed era stata molto apprezzata e partecipata negli anni scorsi in cui si svolgeva.

“E’ una grande soddisfazione – ha detto il sindaco Cosentino – avere formalizzato il rapporto, già proficuo negli anni della mia Amministrazione, con la Lega Navale. Il protocollo consoliderà questa collaborazione attraverso cui avvieremo una serie di attività a beneficio del territorio, in un’ottica di salvaguardia e valorizzazione del patrimonio naturale e delle risorse umane. Faccio i migliori auguri di buon lavoro al presidente D’Aquila che è stato eletto di recente ed esprimo un sentito ringraziamento al presidente uscente, Vincenzo Bono, per il lavoro svolto in questi anni”.

