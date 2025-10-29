Il futuro strategico del territorio è al centro di un importante incontro pubblico organizzato dal GAL Terre dell’Etna e dell’Alcantara, con il patrocinio della Città Metropolitana di Catania e del Comune di Fiumefreddo. L’evento, intitolato “Fiumefreddo, nodo strategico per un territorio che guarda al futuro”, si terrà oggi alle 18 nei locali del multisala Macherione, in via Principe di Piemonte. L’incontro moderato da Cristiano Di Stefano vedrà la partecipazione di figure istituzionali di rilievo: Angelo Torrisi, Sindaco di Fiumefreddo, Ignazio Puglisi, Presidente del GAL Terre dell’Etna e dell’Alcantara, Piero Mangano, amministratore delegato del Gal, Enrico Trantino, Sindaco della Città Metropolitana di Catania e numerosi tra tecnici, esperti e progettisti.





Tra i temi centrali che verranno discussi e che rappresentano le chiavi di volta per lo sviluppo del territorio figurano la Riserva naturale orientata del Fiumefreddo, per la valorizzazione del patrimonio ambientale; l’area dell’ex cartiera Siace, discutendo di memoria industriale e prospettive di rinascita urbana; le generali bellezze di Fiumefreddo e le strategie per il loro rilancio turistico e territoriale. E ancora un approfondimento sui frutti tropicali come il mango, autentica eccellenza a Fiumefreddo. L’incontro mira a definire linee guida e sinergie tra enti e territorio per un futuro di sviluppo sostenibile.

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.