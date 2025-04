Consegnati alla ditta aggiudicataria gli interventi di realizzazione del nuovo asilo nido comunale di Fiumefreddo di Sicilia. La struttura, che sorgerà di fronte al plesso di via Quasimodo, che ospita la scuola dell’infanzia, potrà accogliere 32 bambini di età compresa tra i 3 mesi e i 3 anni. I lavori sono stati finanziati con fondi del Pnrr, pari a 768mila euro, nell’ambito dell’azione per il potenziamento dell’offerta per servizi educativi.





Alla consegna erano presenti il sindaco Angelo Torrisi, l’assessore ai Lavori pubblici, arch. Alfio Vassallo, l’assessore all’Edilizia scolastica Antonio Giuliano, l’assessore alla Pubblica istruzione, Maria Taormina, il consigliere comunale Santo Parasiliti, il dirigente dell’ufficio tecnico comunale Angelo Corica, il responsabile della sicurezza, l’ing. Marco Pecoraro, il comandante della Polizia locale Carmelo Pavone e il comandante della Stazione dei Carabinieri di Fiumefreddo di Sicilia Antonio Fontana. A benedire l’avvio del cantiere padre Egidio Vecchio, parroco della Chiesa Maria SS. Del Rosario.





“Con grande soddisfazione oggi diamo inizio ai lavori per la realizzazione del nuovo asilo nido comunale – commenta il sindaco Angelo Torrisi – Sarà una struttura all’avanguardia e dotata di tutti i confort per l’accoglienza dei bambini e per una crescita sana e sicura. Siamo felici di essere riusciti a recuperare i fondi che, per ragioni che non sto qui a spiegare, sembravano ormai persi. Invece, fortunatamente e grazie anche alla nostra caparbietà, siamo riusciti a recuperarli e a metterli a disposizione della nostra città. Gli asili forniscono un servizio indispensabile per ogni comunità perché sono di supporto alle famiglie, soprattutto quelle monoparentali, e incentivano l’occupazione femminile. Riuscire a realizzarne uno ex novo – conclude – è per noi motivo di grande gioia”.





Il progetto prevede la realizzazione di un edificio ad altissima prestazione energetica dotato di tecnologie innovative finalizzate all’ottenimento dell’autonomia energetica dell’edificio, grazie al ricorso a fonti energetiche rinnovabili. “Dal punto di vista strutturale si tratta di un edificio con elevati standard di efficienza energetica – aggiunge l’assessore Alfio Vassallo – Un asilo moderno e funzionale, che garantirà il comfort dei bambini, degli insegnanti e di tutto il personale. Seguiremo tutte le fasi di realizzazione con la massima attenzione e cura, in modo da conseguire il risultato ambito di costruire una struttura che sia un vanto per la nostra città – conclude – e un prezioso supporto per le famiglie”.





“Resta altissima l’attenzione dell’amministrazione comunale nei confronti dell’edilizia scolastica– dichiara l’assessore Antonio Giuliano – Il nostro obiettivo è quello di dotare le scuole di servizi sempre più efficienti. D’altronde, investire sugli edifici scolastici significa investire sui giovani, offrendo loro la possibilità di disporre di immobili sicuri e di trascorrere le ore scolastiche in ambienti accoglienti e agevolmente fruibili da tutti”.

