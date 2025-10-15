Proseguono le attività di controllo sul corretto conferimento dei rifiuti a Fiumefreddo di Sicilia. Nei giorni scorsi, l’assessore all’Ambiente Antonio Giuliano, il comandante della Polizia Locale Carmelo Paone, il responsabile e gli operai della ditta Ecolandia, che gestisce il servizio di raccolta, hanno compiuto una serie di sopralluoghi in alcuni punti critici del paese, tra cui la parte iniziale di via Gentile, la zona dei campetti di tennis e via Testa Fiume.





Durante i controlli sono stati individuati diversi sacchetti abbandonati in modo irregolare. L’analisi dei rifiuti ha permesso di risalire ai responsabili, che saranno sanzionati secondo quanto previsto dalle norme. “Purtroppo – sottolinea l’assessore Antonio Giuliano – nonostante gli ottimi risultati raggiunti dalla nostra comunità sul fronte della differenziata, ci sono ancora cittadini che abbandonano i rifiuti dove capita, deturpando il paese e vanificando gli sforzi di chi si comporta correttamente. Il servizio, lo ricordo, è ‘porta a porta’: i sacchetti vanno quindi lasciati davanti alla propria abitazione, nei giorni e negli orari stabiliti, e non in altri punti del territorio. Chi non rispetta le regole non solo rischia sanzioni, ma danneggia l’intera collettività”.





L’amministrazione comunale invita ancora una volta i cittadini a conferire correttamente i rifiuti, ricordando che piccoli gesti quotidiani fanno una grande differenza per il bene collettivo. “Queste verifiche – aggiunge – non hanno solo una funzione repressiva, ma servono anche a sensibilizzare i cittadini. La cura del paese è responsabilità di tutti: ciascuno deve fare la propria parte per mantenere Fiumefreddo pulita, decorosa e rispettosa dell’ambiente”.

Luogo: FIUMEFREDDO DI SICILIA, CATANIA, SICILIA

