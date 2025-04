A Fiumefreddo di Sicilia è l’ex sindaco Marco Alosi il nuovo segretario cittadino di Forza Italia. Il congresso comunale dei forzisti, tenutosi nei giorni scorsi ha eletto nel ruolo di vice segretario l’assessore Antonio Giuliano. A coadiuvarli saranno i componenti del direttivo composto dall’assessore Giosuè Malaponti, dai consiglieri comunali Rosario Patanè e Angela Scandurra, da Samuele Bonaccorso, Vincenzo Bonaccorso, Massimo Caramma, Cesare Cavallaro, Alfio Di Bartolo, Sebastiano Giuliano, Lidia Gullotta, Giuseppina Patanè, Patrizia Rosa Santangelo e Angelina Totaro. “Si è notato negli ultimi anni un distacco assoluto tra la politica ed il cittadino – dichiara Marco Alosi – L’organizzazione locale del partito mira ad avvicinare di nuovo la gente alla res pubblica. Speriamo di assolvere a questo compito con integrità morale, requisito che contraddistingue questo nuovo gruppo fiumefreddese”.

Durante i lavori sono giunti i saluti del segretario provinciale, l’eurodeputato Marco Falcone, che ha augurato buon lavoro ai neoeletti. “Faccio gli auguri al mio amico Marco Alosi, nuovo segretario comunale, che da oggi guiderà il partito con la passione e la competenza che lo contraddistinguono – dichiara il vicesegretario Antonio Giuliano – Per quanto mi riguarda affronterò questa nuova e stimolante esperienza con impegno e determinazione, certo che arricchirà il mio percorso politico. Onorerò al meglio questo incarico con dedizione e spirito di servizio, continuando il mio impegno quotidiano tra la gente per dare risposte concrete al territorio. Ringrazio il segretario provinciale, l’eurodeputato Marco Falcone, il vicesegretario Antonio Villardita, il segretario organizzativo Cettina Foti, gli altri dirigenti provinciali e tutti gli amici di partito – conclude – per la fiducia che mi hanno accordato”.

Luogo: FIUMEFREDDO DI SICILIA, CATANIA, SICILIA

