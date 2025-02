Palermo, 7 febbraio 2025 – Palermo è una città che ha sempre avuto una forte connessione con la musica, ma oggi si prepara ad accogliere una nuova voce che rappresenta le sue strade e le sue contraddizioni. Parliamo di Fixette, il nuovo singolo di La Flèche, che è stato pubblicato a mezzanotte su tutte le piattaforme digitali. Il brano, prodotto dal giovane talento Wave Off, è un’autentica testimonianza della vita di quartiere palermitana, raccontata attraverso suoni crudi e parole senza censure.

La Flèche, nato nel 2001 nel quartiere dello Sperone, uno dei più difficili della città, ha sempre avuto un rapporto diretto e senza compromessi con la sua realtà. Il suo stile è diretto, a tratti rabbioso, ma sempre autentico. In Fixette, il rapper palermitano descrive le sfide quotidiane di chi cresce in un contesto difficile, dove la lotta per un posto nel mondo è costante e spesso dolorosa. La sua scrittura è un mix di storie vere, di esperienze che toccano la vita di molti, ma che spesso non vengono raccontate.

La produzione musicale di Fixette è stata affidata a Wave Off, giovane producer siciliano classe 2004, che si conferma come uno dei talenti emergenti della scena musicale locale. Il beat di Wave Off è un mix di sonorità trap, ma con un tocco oscuro e personale, capace di amplificare ogni singola parola di La Flèche. Le atmosfere cupe e la ritmica incalzante fanno sì che il brano risuoni come un grido di protesta, ma anche come una sorta di inno per chi vive nelle periferie della città e sogna un riscatto.

Il singolo è stato pubblicato da Southside Records, con distribuzione tramite ADA (Warner Music Italy), e la sua uscita segna una nuova fase nella carriera di La Flèche, che inizia a farsi notare anche fuori dai confini palermitani. Nonostante la giovane età, il rapper ha già accumulato numerosi consensi sia dal pubblico che dalla critica, riuscendo a far parlare di sé per la sua capacità di raccontare storie di vita reale senza filtri. Con oltre 150.000 visualizzazioni sui social, La Flèche è pronto a consolidarsi come una delle figure più interessanti della scena trap italiana.





Non solo il singolo ha colpito il pubblico, ma è stato anche notato dal team di Spotify, che ha inserito Fixette in due delle sue playlist editoriali più famose: RapTopia e Novità Rap Italiano. Questo inserimento segna una tappa importante nel percorso dell’artista e sottolinea il crescente interesse per la scena trap siciliana.

Inoltre, per chi sta aspettando con impazienza, il video ufficiale di Fixette uscirà oggi alle 14:00 su YouTube, promettendo di completare l’esperienza musicale con un’immagine potente e viscerale che rappresenta perfettamente l’anima del brano.





“Fixette è un pezzo che mi rappresenta totalmente. Racconta la mia realtà, quella di chi vive senza filtri, con le sue contraddizioni, i suoi sogni e le sue difficoltà,” afferma La Flèche riguardo al suo nuovo singolo. Wave Off aggiunge: “Volevamo creare qualcosa che arrivasse dritto al cuore di chi vive certe esperienze. Un brano crudo, senza fronzoli, proprio come la realtà che racconta La Flèche.”

Fixette è disponibile da oggi su tutte le piattaforme digitali. Se sei un amante della musica trap e dell’hip hop italiano, non puoi perderti questa nuova proposta che si preannuncia come una delle uscite più significative dell’anno.

Luogo: MUSICA, PALERMO, PALERMO, SICILIA

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.