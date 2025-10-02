Nella notte la flottiglia umanitaria Global Sumud, in acque internazionali, è stata attaccata dalle forze militari israeliane. A bordo anche la nostra europarlamentare Benedetta Scuderi (AVS).

L’Italia non è rimasta a guardare: in moltissime città il popolo italiano è sceso in piazza durante la notte, manifestando sostegno alla causa palestinese e gridando lo sdegno verso un’occupazione illegale che da decenni affama e distrugge il popolo palestinese.





“Questo attacco non è solo un atto di forza, è la prova che chi occupa ha paura della verità. Siamo al fianco di Benedetta Scuderi e di chi lotta con coraggio per la pace. La Sicilia non resterà in silenzio: per questo Europa Verde aderisce allo sciopero generale del 3 ottobre. È il momento di scegliere: o con la giustizia o con chi calpesta i diritti e la dignità di un intero popolo” – dichiarano i coportavoce regionali Alessandra Minniti e Fabio Giambrone.

Condanniamo con forza l’atteggiamento del governo italiano, complice del genocidio in corso per il silenzio e l’inerzia davanti a crimini quotidiani. Non ha alzato la voce contro l’attacco diretto alla flottiglia, non ha preteso il rilascio immediato delle persone a bordo, non ha promosso alcuna sanzione contro il governo israeliano. Un governo che tace di fronte all’ingiustizia e alla palese violazione di ogni diritto umano e internazionale si rende complice.





