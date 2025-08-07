Un’atmosfera magica e un’onda di risate hanno invaso Fondachello di Mascali grazie alla rappresentazione teatrale “Fumo negli occhi” della compagnia “Le Tre Fontane di Presa”. La commedia in tre atti, diretta da Mariagrazia Proietto, ha registrato un grande successo di pubblico, trasformando piazza Colombo a Fondachello in un palcoscenico a cielo aperto sotto il cielo stellato dell’estate.

Il vicesindaco Veronica Musumeci ha espresso la sua gratitudine alla compagnia, definendo la serata “magica”. “Ci avete emozionato, fatto ridere e sognare” – ha dichiarato – sottolineando come “la passione, il talento e l’impegno degli attori abbiano conquistato il pubblico”.

Anche il sindaco Luigi Messina si è unito ai complimenti, ringraziando sia gli attori che il numeroso pubblico che “ha partecipato con entusiasmo e calore”, dimostrando ancora una volta l’apprezzamento della comunità per gli eventi culturali e teatrali di qualità.

