Dal 6 al 16 giugno, agenti di commercio, consulenti finanziari e ditte mandanti saranno chiamati al voto in tutta Italia per eleggere i nuovi componenti dell’Assemblea dei Delegati della Fondazione Enasarco, che a sua volta eleggerà il Consiglio di Amministrazione per il quinquennio 2025–2029.

In Sicilia, saranno coinvolti oltre 14.500 tra agenti di commercio e consulenti finanziari e 1.700 imprese preponenti.

“Si tratta di un appuntamento fondamentale – dichiara Vittorio Messina, presidente di Confesercenti Sicilia – perché per la prima volta le principali sigle sindacali e associative si presentano insieme in liste unitarie, con l’ambizione di proseguire il percorso virtuoso di riforma seria e trasparente della Fondazione, garantendo pensioni più solide e maggiore forza contrattuale al comparto”.

Le due liste in campo sono: Cresciamo Uniti – Mandanti (per le imprese preponenti); Agenti Cresciamo Uniti (per gli agenti di commercio e i consulenti finanziari).

Cresciamo Uniti – Mandanti è sostenuta da Confesercenti, Confcommercio, Confindustria, Confapi, Confartigianato, CNA, Confcooperative. Agenti Cresciamo Uniti è sostenuta da: FNAARC, FIARC, FEDERAGENTI, USARCI, UILTuCS, ANASF, UGL Terziario, FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL

Con oltre 210.000 iscritti, 18 sedi territoriali e un patrimonio complessivo di 9 miliardi di euro, Enasarco rappresenta un pilastro della previdenza italiana, erogando ogni anno 137.000 pensioni e 36.000 liquidazioni FIRR, oltre a sussidi per maternità, malattia, infortuni, bonus studio e assistenza ai familiari degli iscritti.

“Queste elezioni arrivano dopo anni di lavoro unitario che ha già portato risultati tangibili – afferma Fabio D’Onofrio, coordinatore nazionale FIARC – come l’introduzione della nuova rete sanitaria e di welfare, il miglioramento dei rendimenti sui conti individuali, la crescita del patrimonio della Fondazione (+1,2 miliardi), e soprattutto la storica firma dell’AEC dopo 16 anni, con importanti riconoscimenti per gli agenti.”

“È un passaggio storico per l’Ente – aggiunge Alberto Palella, presidente FIARC Sicilia – e un’opportunità concreta per rafforzare un modello che mette al centro dialogo, responsabilità e risultati condivisi.”

Il programma comune delle due liste si articola in nove punti chiave, tra cui: estensione della platea contributiva e contrasto all’elusione; investimenti in economia reale; potenziamento del welfare e dell’assistenza sanitaria; una nuova governance fondata su equilibrio, sostenibilità e trasparenza; ricollocamento e formazione continua per gli iscritti.

Possono votare gli iscritti in regola con almeno un contributo versato tra il 2021 e il 2023 e con contratto attivo al 3 febbraio 2025. Si vota online, dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle 18:00, il sabato e la domenica fino alle 20:00, tramite il sito ufficiale enasarco.it/elezione2025, il link ricevuto via SMS o PEC, oppure recandosi presso uno degli uffici territoriali della Fondazione.

Tutte le informazioni sul programma e le liste sono disponibili su http://www.cresciamouniti.it





