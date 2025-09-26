Fondazione Sant’Elia è lieta di invitarvi ai prossimi appuntamenti musicali a Palazzo Sant’Elia, che anche quest’anno ospita PIANO CITY.

Imperdibili performance al pianoforte:

Sabato 27 notte, da mezzanotte alle 3:00 | Ingresso ore 23:00 lato caffetteria.

Domenica 28, con diversi appuntamenti musicali durante la giornata



Programma di Sabato 27 settembre:

Ore 0.00 – Yana Couto, Neoclassica

Ore 0.45 – Matteo Ruperto, Jazz

Ore 1.30 – Lorenzo Travaglini, Neoclassica

Ore 2.15 – Francesco Taskayali, Neoclassica

Programma di Domenica 28 settembre:

Ore 11.00 – Diego Spitaleri, Neoclassica

Ore 12.30 – Paolo Alibrio e Federica Cascone, Classica

Ore 16.30 – Lorenzo Travaglini, Neoclassica

Palazzo Sant’Elia

Via Maqueda 81

INGRESSO LIBERO | FREE ENTRY

Vi aspettiamo per vivere insieme un’esperienza musicale unica!

