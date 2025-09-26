Fondazione Sant’Elia è lieta di invitarvi ai prossimi appuntamenti musicali a Palazzo Sant’Elia, che anche quest’anno ospita PIANO CITY.
Imperdibili performance al pianoforte:
- Sabato 27 notte, da mezzanotte alle 3:00 | Ingresso ore 23:00 lato caffetteria.
- Domenica 28, con diversi appuntamenti musicali durante la giornata
Programma di Sabato 27 settembre:
- Ore 0.00 – Yana Couto, Neoclassica
- Ore 0.45 – Matteo Ruperto, Jazz
- Ore 1.30 – Lorenzo Travaglini, Neoclassica
- Ore 2.15 – Francesco Taskayali, Neoclassica
Programma di Domenica 28 settembre:
- Ore 11.00 – Diego Spitaleri, Neoclassica
- Ore 12.30 – Paolo Alibrio e Federica Cascone, Classica
- Ore 16.30 – Lorenzo Travaglini, Neoclassica
Palazzo Sant’Elia
Via Maqueda 81
INGRESSO LIBERO | FREE ENTRY
Vi aspettiamo per vivere insieme un’esperienza musicale unica!
Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.
Commenta con Facebook