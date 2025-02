“La regione Sicilia continua a essere in affanno sulla spesa dei fondi europei e adesso la volontà del governo Schifani è quella di navigare a vista sperando nella possibile riprogrammazione dei fondi Fesr. Tutto questo perché la maggioranza si è resa conto che in queste condizioni è impossibile rispettare le scadenze imposte per il raggiungimento degli obiettivi”. Così il vice-presidente del gruppo parlamentare siciliano del Pd, Mario Giambona, ha commentato la paventata ipotesi di riprogrammazione dei fondi Fesr da parte del governo regionale.





“Il problema non riguarda solo programmazione e spesa, ma anche la qualificazione della stessa – continua -. La cosa più drammatica è che a fronte di alcune emergenze, e mi riferisco alla riqualificazione dei nostri invasi e delle nostre dighe, ad oggi non si hanno notizie riguardo a possibili progetti – spiega -. Per non parlare poi del collegamento ferroviario Palermo-Catania, che viene tagliato dicendo così addio alla tanto attesa alta velocità. Purtroppo, il centro-destra siciliano non impara dai propri errori e a pagare sono sempre i siciliani”. Giambona conclude auspicando che venga ascoltata la proposta del Pd riguardo “alla costituzione di una task force che metta insieme tutti coloro che sono gli attori nella gestione della spesa comunitaria. In questo modo si potrà prevedere con criterio una qualificazione della spesa che permetterà la crescita e lo sviluppo della nostra regione”.

