Stiamo vivendo un periodo Storico per il nostro paese ma soprattutto per l’Europa.

Oggi vorrei parlarvi della fonte di vita che e’ l’Acqua.

L’acqua, causa potenziale di conflitti, può diventare un elemento chiave per la pace e la sicurezza All’ombra della crisi idrica globale che si staglia lunga sul futuro prossimo di questo Pianeta, avanza sempre più lesto lo spettro delle “guerre per l’acqua” – che tuttavia convive con una potenziale funzione di connessione, di scambio e dunque di collaborazione che non dovremmo lasciarci sfuggire.

Avere accesso in qualsiasi momento ad acqua potabile o a risorse idriche sufficienti per l’agricoltura e l’industria è dato per scontato per noi, In altre parti del mondo, invece, può generare conflitti.

La pressione sulle risorse di acqua dolce è in aumento. Le ragioni sono varie: urbanizzazione, crescita della popolazione, aumento della produzione agricola e diritti d’uso del suolo.

L’eccessivo sfruttamento e la mancanza di una gestione sostenibile delle risorse idriche, come pure i cambiamenti climatici, aggravano ulteriormente la situazione.

Creando cosi Vulnerabilità, migrazioni e conflitti.

Credo che adesso abbiamo bisogno di persone tecniche che hanno la capacita’ ma soprattutto la volontà di fare qualcosa in merito. E; Ora di cambiare.

Curatolo Leonardo

