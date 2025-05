Con l’avvio della stagione balneare si intensificano le attività di diserbo e di messa in sicurezza antincendio nella fascia boschiva nel tratto di spiaggia compreso tra Sant’Anna e Fondachello eseguite dall’Azienda Foreste e Demanio della Regione, nel quadro di una rinnovata convenzione con l’Amministrazione comunale. Le operazioni che vedono impegnata una decina di addetti forestali coordinati dal capo squadra Nicolò Sinopoli e con la supervisione del vice sindaco Veronica Musumeci, si concentrano principalmente sulla bonifica delle aree boschive adiacenti all’arenile, con la rimozione di rifiuti ingombranti che potrebbero rappresentare un serio pericolo in caso di incendio. Parallelamente, si sta procedendo alla messa in sicurezza delle aree verdi, spesso invase da una vegetazione folta che, con le alte temperature estive, potrebbe facilmente diventare combustibile. Il vice sindaco Musumeci ha sottolineato l’importanza di questi interventi preventivi in vista della stagione balneare: “La sicurezza è una priorità assoluta. Gli interventi di diserbo e di rimozione dei rifiuti sono essenziali per prevenire il rischio di incendi e per preservare la bellezza naturale di questo tratto di litorale. L’impegno congiunto del Comune e dell’Azienda Foreste e Demanio testimonia la nostra attenzione alla tutela del territorio e alla sicurezza pubblica in un periodo di grande affluenza come la stagione balneare”.

