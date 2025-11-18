“Accogliamo positivamente sia l’aumento di 23 giornate lavorative per gli operai forestali previsto nella finanziaria, sia lo stanziamento di 2 milioni e 800 mila euro proposto dall’assessore Luca Sammartino per il programma pluriennale di stabilizzazione dei trattoristi dell’Esa. Sono segnali importanti, ma adesso serve che l’Ars trasformi questi annunci in atti concreti e immediatamente operativi”. Lo dichiarano in una nota congiunta il segretario regionale UGL Sicilia, Carmelo Giuffrida, e il segretario regionale UGL Agroalimentare Sicilia, Franco Arena.





I due rappresentanti sottolineano che gli interventi annunciati dal governo regionale possono aprire una fase più stabile per l’intero comparto, ma solo se accompagnati da misure certe: approvazione dell’emendamento in Aula, definizione dei percorsi di stabilizzazione e riconoscimento dell’inquadramento professionale adeguato.

“Forestali e trattoristi – aggiungono – attendono risposte da anni. È necessario garantire continuità, tutele reali e la serenità lavorativa che serve a loro e alle loro famiglie”.

