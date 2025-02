Forestali: sentenza del Tribunale accoglie tesi difensiva della Flai Cgil Palermo: “Riconosciuta l’indennità professionale anche agli operai a tempo determinato”

Palermo 14 febbraio 2025 – Il Tribunale di Palermo ha riconosciuto agli operai forestali parità di trattamento rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato. Lo comunica la Flai Cgil di Palermo che, assieme all’avvocato Pietro Vizzini, esprime soddisfazione per le importanti sentenze, pubblicate in questi giorni a riguardo.

Sentenze con le quali la sezione del lavoro del Tribunale accogli in pieno la tesi difensiva della Flai, che sosteneva il diritto a una parità di trattamento tra i lavoratori a tempo indeterminato e quelli a tempo determinato nel settore forestale.

La Regione è stata condannata, infatti, al riconoscimento ai lavoratori forestali vincitori degli scatti di anzianità degli ultimi 5 anni, calcolati sugli ultimi 16 anni di servizio.

“L’esito delle sentenze restituisce la correttezza della nostra posizione – dichiara la segretaria generale Flai Cgil Palermo Enza Pisa – Grazie alla vertenzialità aperta, e al lavoro fatto nei tavoli di trattativa per il rinnovo del contratto integrativo regionale (Cirl) insieme a Fai e Uila, questo diritto sarà riconosciuto in automatico”.

