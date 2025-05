“Chi non si forma, si ferma” ha detto quale anno fa don Antonio Mazzi. E da allora questo slogan, che è un invito a non arrestarsi mai nell’apprendimento e nella crescita personale, è spesso utilizzato da chi si occupa di formazione.

E nulla di più vero anche per i docenti della fondazione Its Academy Jobsfactory, guidati dal presidente Giosuè D’Asta. Un appuntamento ricorrente per l’Its che si occupa di erogare corsi qualificanti per formare studenti e professionisti al mondo del lavoro con nozioni e competenze pratiche spendibili sin da subito nei settori di riferimento.

L’Academy è riuscita, infatti, a progettare corsi di formazione idonei alle richieste di mercato.

Tra questi, con il diploma di tecnico superiore rilasciato dall’Its, riconosciuto a livello europeo (EQF livello 5), si acquisisce la qualifica di “Tecnico superiore per la valorizzazione e promozione delle produzioni agroalimentari”, un titolo di alto livello che prepara a ruoli tecnici e specialistici in diversi settori strategici. Un percorso gratuito di formazione teorica e pratica di alto livello che prepara concretamente i giovani al mondo del lavoro in vari settori, dall’agroalimentare alla comunicazione fino alle vendite.

Le lezioni sono progettate per offrire un connubio ideale tra studio e lavoro, con una formazione strettamente legata alla valorizzazione dei prodotti agroalimentari siciliani. I corsi includono casi studio, esercitazioni pratiche e discussioni interattive per garantire un’applicazione pratica delle competenze acquisite.

C’è di più. Quest’anno l’Its JobsFactory, con sede a Palermo e a Castelbuono, insieme a Banca di Credito Cooperativo, mette a disposizione delle borse di studio fino a cinquemila euro per accedere ai corsi nel settore agro-alimentare e marketing.

Ecco alcune delle principali figure professionali che si possono ricoprire, a seconda dell’indirizzo scelto: responsabile del controllo qualità agroindustriale, esperto di tracciabilità e certificazione prodotti, direttore di supermercato, digital marketing specialist, consulente per strategie di vendita, manager di filiere agroalimentari e specialista agroalimentare per la Gdo. Il titolo permette di accedere a corsi universitari triennali con riconoscimento dei crediti formativi per iscriversi direttamente al terzo anno, accorciando così le tempistiche, e anche ai bandi di concorso ministeriali.

Per informazioni sui corsi e sulle iscrizioni, è possibile chiamare o mandare un messaggio whatsapp al numero 334.6817573 o inviare una mail a silvia.lungone@jobsfactory.org.





