FORUM SANITA’ PUBBLICA PALERMO COMUNICATO STAMPA Oggi ore 17 alla Casa della Cooperazione, a Sant’Erasmo, assemblea costitutiva del Forum Sanità Pubblica. Invito alla partecipazione

03/07/2023

Domani ore 17 alla Casa della Cooperazione, a Sant’Erasmo, assemblea costitutiva del Forum Sanità Pubblica. Invito alla partecipazione

Palermo 2 luglio 2023 – Domani 3 luglio, alle ore 17, presso la Casa della cooperazione, in via Ponte di Mare, 49, a Sant’Erasmo, si svolgerà l’assemblea costitutiva del “Forum Sanità Pubblica” di Palermo.L’iniziativa, aperta a tutti, è promossa da associazioni e organizzazioni sindacali, tra cui Cgil Palermo e le sue categorie, la Rete degli ambulatori popolari Palermo, Arci Palermo, Non una di meno, Sindacato studentesco Regina Margherita, Sunia Palermo, Si può fare per il lavoro di Comunità, Cub Palermo, Usb Palermo, Officina del Popolo.

L’invito alla partecipazione e all’adesione è rivolto alla cittadinanza, ad associazioni e movimenti, agli operatori del settore, medici, infermieri, personale parasanitario.

Sarà presentata una piattaforma che tra i punti contiene la richiesta di un finanziamento adeguato del servizio sanitario nazionale, l’abbattimento delle liste attese, la de-aziendalizzazione delle aziende sanitarie pubbliche.

“L’idea è di portare avanti una vertenza sul territorio, oltre a momenti di approfondimento, incontro e informazione, per costruire una mobilitazione collettiva in difesa dell’art 32 della Costituzione – spiega il comitato organizzatore – In questi mesi abbiamo assistito a un moltiplicarsi di iniziative di lotta in difesa della sanità pubblica e alla diffusione di progetti di medicina sociale sul territorio ma il governo continua a restare sordo di fronte a una delle emergenze del Paese, amplificata nel nostro territorio. Riteniamo sia giunto il momento di mettere assieme tutte le realtà che condividono lo stesso obiettivo per rivendicare una sanità pubblica e universale, una sanità di prossimità, efficiente, dove le prestazioni e le cure vengano garantite a tutti i cittadini, allo stesso modo”.

