Palermo 12 marzo 2025 – Le prime denunce per il Libro bianco da presentare all’assessorato alla Sanità sono quelle raccolte a microfono aperto durante l’affollatissima assemblea pubblica che si è svolta il 25 febbraio al Crezi.Plus.



Adesso il Forum sanità pubblica Palermo e provincia, per allargare l’ambito d’indagine sul territorio, lancia l’idea di costruire il libro bianco insieme, invitando a segnalare guasti, ostacoli e ritardi del servizio sanitario riscontrati dalle persone e casi di diritto alla salute negato e di malasanità vissuti sulla propria pelle.

“Come Forum della sanità pubblica di Palermo e provincia abbiamo deciso nell’assemblea del 25 febbraio di redigere un libro bianco sullo stato di salute della sanità siciliana partendo proprio dalle denunce che sono state fatte in quella sede. Qualsiasi cittadina e qualsiasi cittadino potrà contribuire alla redazione di questo libro bianco, che dovrà diventare uno strumento collettivo di denuncia e di lotta, raccontando la propria esperienza, scrivendo una mail al seguente indirizzo: forumsanitapubblicapalermo@gmail.com”.

L’invito è quello di raccontare in prima persona, per documentare una realtà sempre più problematica. Il Forum, che si farà carico di verificare e supportare la denuncia.

“La situazione della sanità italiana è drammatica, ma quella della Sicilia è tragica. Assieme al definanziamento generale e alla crisi strutturale del servizio sanitario nazionale – dice il Forum – qui infatti abbiamo un governo che è insieme incompetente e cinico e usa la sanità per acquisire consensi e dare appalti ma non per tutelare la salute delle persone. Ogni giorno attraverso la stampa apprendiamo di disfunzioni gravissime del sistema, ultima delle quali quella relativa ai referti dei campioni di anatomia patologica dell’Asp di Trapani. Ma continuamente nella realtà dove operiamo, a Palermo e provincia, siamo testimoni diretti della gravità del fenomeno delle liste di attesa, delle condizioni di inagibilità e affanno dei pronto soccorso e della medicina del territorio. Sarà cura del Forum garantire la veridicità delle denunce e l’anonimato dei denuncianti”.

L’esperienza del Forum di Palermo, nato nel luglio del 2023 da realtà animate dall’intento di dare battaglie contro le ingiustizie sociali e la malasanità, sta crescendo anche nella messa in rete con altre realtà simili italiane, per chiedere insieme l’applicazione dell’articolo 32 della nostra Costituzione.

