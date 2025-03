Palermo 12 marzo 2025 – Incontro oggi della Fp Cgil con il presidente dell’Anci Sicilia Paolo Amenta e con una delegazione dell’associazione dei comuni siciliani. La Fp Cgil ha sollecitato l’incremento a 36 ore per tutti gli ex precari dei comuni stabilizzati con i part-time, che attendono il passaggio al full time.



Oggi alle 15 si svolgerà l’Assemblea plenaria Anci Sicilia nella sede di palazzo delle Ferrovie, in via Roma. “Il presidente si è impegnato assieme alla delegazione a porre domani la questione per fare una battaglia comune con i sindaci e sostenere le nostre rivendicazioni”, dichiarano il segretario generale della Fp Cgil Sicilia Gaetano Agliozzo e Saverio Cipriano, responsabile enti locali per la Fp Cgil Palermo. Era presente all’incontro anche Melina Sclafani, ex articolista stabilizzata a 24 ore, in rappresentanza del comitato lavoratori part-time per le 36 ore.



“E’ stato un incontro molto proficuo – aggiungono Agliozzo e Cipriano – L’Anci Sicilia, che già aveva raccolto la nostra sollecitazione in tal senso, farà assieme a noi pressing sulla Regione per chiedere il finanziamento del passaggio a 36 ore dei part-time di tutti i comuni. Siamo abbastanza ottimisti. E’ un impegno serio: possiamo dire che oggi è stato fatto un passo avanti verso la risoluzione della vertenza. La soluzione per portare tutti a 36 ore è la stessa individuata 11 anni fa dalla Regione per stabilizzare gli ex articolisti. Chiediamo alla Regione di storicizzare le risorse per la stabilizzazione dei precari, utilizzando i risparmi fatti in questi anni, per arrivare alla copertura finanziaria necessaria per portare tutti a 36 ore”.

[Fp Cgil e Amenta.jpg]



