Fra onde e vulcani

Depero, Marinetti e altre derive cartacee

In occasione della mostra Onde Futuriste a cura di Livio Bosco, sabato 21 giugno 2025 alle 20.00 Edonè “arte viva club” di Vittoria ha il piacere di ospitare una serata tra dialogo, libri e suggestioni d’avanguardia.

Andrea G.G. Parasiliti – scrittore e saggista, artista e giornalista, nonché già fellow del Department of Italian Studies della University of Toronto – accompagnerà il pubblico in una conversazione aperta con Carmelo Arezzo — presidente della Fondazione Cesare & Doris Zipelli come anche della Società Ragusana di Storia Patria —, a partire dal suo libro All’ombra del vulcano. Il Futurismo in Sicilia e l’Etna di Marinetti (Leo S. Olschki), per poi spaziare verso temi più ampi legati al Futurismo nazionale e internazionale, e agli sviluppi contemporanei del libro d’artista.

Durante l’incontro saranno mostrati anche alcuni libri rari e opere originali di Depero, Marinetti e dello stesso Parasiliti.

Un’occasione per esplorare il Futurismo in chiave estiva, leggera e dialogante, tra parole, immagini e derive cartacee.





Luogo: Edonè “arte viva club” , Via Cavour , 39, VITTORIA, RAGUSA, SICILIA

