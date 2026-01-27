Niscemi é sotto choc dopo la devastante frana che ha colpito la zona e continua ad avanzare, con circa 350 persone già sfollate, un numero destinato purtroppo a crescere.

In questo quadro di emergenza, l’Onorevole Decio Terrana, coordinatore politico dell’Unione di Centro in Sicilia, ha dichiarato: “Tutto l’Udc Sicilia è vicino alla comunità di Niscemi. Ci attiveremo da subito nelle sedi opportune affinché possano arrivare i primi aiuti più urgenti. Ma non possiamo fermarci qua. Chiediamo che presto venga individuata un’area sicura per costruire nuovi alloggi di edilizia pubblica per chi sarà costretto ad abbandonare la propria abitazione.”

“Chiediamo al Governo di essere al fianco della Comunità Niscemese – conclude l’On. Terrana – garantendo aiuti immediati ed un futuro sicuro, con alloggi di edilizia pubblica per chi ha perso la casa. Chiediamo dunque una risposta strutturale per ridare stabilità a queste famiglie colpite da un evento naturale di una gravità inaudita.”

Luogo: NISCEMI, CALTANISSETTA, SICILIA

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.