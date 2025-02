Martedì 25 febbraio 2025, il Teatro Placido Mandanici di Barcellona Pozzo di Gotto (ME) ospiterà un appuntamento imperdibile per gli amanti del thriller psicologico: Il Giocattolaio, con Francesca Chillemi e Kabir Tavani, per la regia di Enrico Zaccheo. Uno spettacolo che promette di tenere il pubblico con il fiato sospeso, in un crescendo di tensione e colpi di scena che scardinano ogni certezza.

Adattamento teatrale del celebre testo di Gardner McKay, tradotto da Giovanni Lombardo Radice, Il Giocattolaio esplora i lati più oscuri della psiche umana, indagando il potere della manipolazione, la fragilità dell’identità e il confine sottile tra vittima e carnefice.

Il protagonista è un serial killer soprannominato Il Giocattolaio, che non uccide le sue vittime, ma le seduce e le lobotomizza, trasformandole in bambole viventi, immobili su una sedia a rotelle e pronte a soddisfare ogni suo desiderio. Sul suo caso sta indagando Maude, una giovane psicologa criminale da poco trasferitasi in un cottage isolato alla periferia di Los Angeles.





Una notte, un motociclista bussa alla sua porta chiedendo di poter usare il telefono. Dopo un’iniziale diffidenza, Maude decide di farlo entrare. Ma presto si rende conto di aver commesso un grave errore: e se quell’uomo fosse proprio il Giocattolaio? Quella che sembra un’interazione casuale si trasforma rapidamente in un duello psicologico inquietante, in cui i ruoli si ribaltano e il confine tra vittima e carnefice si fa sempre più sfumato.

Il testo, denso e penetrante, porta in scena una riflessione profonda sulla capacità umana di mentire, di manipolare e di accettare l’orrore finché non ci tocca da vicino. Il pubblico sarà trascinato in una spirale di tensione, in cui nulla è come sembra e ogni certezza viene progressivamente erosa.

«Il Giocattolaio è uno spettacolo che non lascia scampo: avvolge, inquieta, scuote. È una scelta artistica audace che abbiamo fortemente voluto per offrire al nostro pubblico un’esperienza teatrale fuori dal comune, capace di far riflettere e di lasciare un segno profondo. Francesca Chillemi, in un ruolo nuovo rispetto ai suoi personaggi più noti, dimostra ancora una volta la sua versatilità e intensità interpretativa. Vi invitiamo a vivere con noi questa serata unica, in cui la tensione sarà palpabile dall’inizio alla fine» – dichiara Fabio Portaro, Direzione Artistica.





Un thriller claustrofobico che mette a nudo le debolezze umane e la pericolosa attrazione per l’ignoto. Un’occasione imperdibile per gli amanti del teatro e delle emozioni forti.

Dettagli evento

Titolo: Il Giocattolaio

Dove: Teatro Placido Mandanici – Via Primo Levi, 98051 Barcellona Pozzo di Gotto (ME)

Quando: Martedì 25 febbraio 2025, ore 21:00

Regia: Enrico Zaccheo

Con: Francesca Chillemi, Kabir Tavani

Produzione: Stefano Francioni Produzioni, Sava’ Produzioni Creative

Biglietti: Disponibili online su www.tickettando.it e al botteghino del teatro

Nuovi orari botteghino Teatro Mandanici

Lunedì, mercoledì, venerdì: 9:30 – 12:30

Martedì, giovedì: 9:30 – 12:30 / 15:00 – 17:30

Per informazioni: 331 6703392

