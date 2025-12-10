Storie di donne diventate, loro malgrado, emblema della lotta a cosa nostra in Sicilia. Sono le donne al centro del libro Francesca Serio e le altre – donne contro la mafia di Cinzia Caminiti edito da Algra Editore che sarà presentato al Piccolo Teatro della Città, venerdì 12 dicembre, alle ore 18,30 durante un incontro organizzato in collaborazione con Teatro della Città – Centro di Produzione Teatrale.

L’incontro con l’autrice sarà condotto da Giuseppe Lazzaro Danzuso e prevede gli interventi di Dario Stazzone ed Enzo Bianco e le letture di Alice Ferlito, Barbara Cracchiolo, Simona Gualtieri, Luana Ilardo.





Il libro Francesca Serio e le altre nasce da due opere drammaturgiche. Una commissionata da una compagnia di Capaci (Pa) dal titolo Non mi starò zitta, l’altra da un lavoro teatrale di grande successo Libere – donne contro la mafia scritto e diretto dalla stessa autrice e attrice Cinzia Caminiti (pièce prodotta da Teatro della Città che continua a riscuotere grande successo sin dal 2021 e che giovedì 11 dicembre, andrà in scena al Piccolo Teatro della Città, alle ore 19 quale spettacolo di beneficenza a favore del Centro Azione Donna).

“Arricchito, rispetto al testo teatrale, da altri eventi, rievocazioni e fatti il libro vuole essere un viaggio nelle emozioni e narra vicende vere, incisive, potenti, commoventi”, spiega l’autrice. “Storie di dolore che si trasforma nel cuore di chi le ha provate in Ribellione, Lotta e infine in Libertà”.





Si tratta di quindici racconti vissuti a partire dagli anni 50 in poi. Ne emerge la storia della mafia subita e combattuta da quindici donne che la ricordano da vittime, dolenti spettatrici e attiviste. Donne di valore le “donne contro la mafia”, testimoni della ferocia mafiosa, pietre d’inciampo per chi volesse provare a cancellare la memoria delle vittime. Storie sì di vite spezzate ma anche di lotta rigenerativa, di denuncia, di fiducia nelle nuove generazioni chiamate qui a riscattare una terra insanguinata.

Questo libro, tutto al femminile, è duro come un pugno nello stomaco perché se si racconta la mafia bisogna raccontarla in tutta la sua crudezza, ma è anche poetico e lieve come una carezza quando descrive il dolore.

Non è un’analisi del fenomeno mafioso né un studio giuridico né un trattato sociologico. E’ solo la narrazione asciutta e semplice di fatti veri tratti dalla cronaca, ché solo così arriverà alla pancia e al cuore di tutti. Dolore. Poesia. Speranza nella Giustizia e in un domani migliore. Il volume Francesca Serio e le altre – donne contro la mafia di Cinzia Caminiti è edito da Algra Editore. Il libro è dedicato a Nellina Laganà. La copertina è stata realizzata da Gianni Nicotra.

