Dopo l’ordinanza del sindaco in cui vieta l’utilizzo momentaneo dell’uso dell’acqua per fini potabili; quale professionista che opera nel settore immobiliare, che vuole preservare il benessere dei miei assistiti, ma anche della collettività, mi chiedo, e voglio aprire un quesito alle autorità, ma anche alla classe giornalistica non collusa con il malaffare: come i trialometani in quella quantità sono finiti nella condotta e nella rete dell’acqua pubblica?

SI EVITI DI USARE L’ACQUA ANCHE PER LAVARE I DENTI POTREBBE ESSERE INGERITA.

I trialometani (THMs) sono composti nei quali tre dei quattro atomi di idrogeno della molecola di metano (CH4) sono sostituiti con atomi di uno o più alogeni. Sono considerati cancerogeni e altamente dannosi per l’atmosfera e l’ambiente.





Sono elementi altalenante dannosi che trovano applicazione come solventi in chimica organica, data una marcata apolarità che li rende ideali per l’estrazione e la dissoluzione di sostanze organiche. In industria, vengono poi utilizzati in qualità di liquidi refrigeranti, in quanto più reattivi rispetto ai clorofluorocarburi, e in grado di decomporsi prima di raggiungere l’ozonosfera.





Che vengono utilizzati dalla bioraffineria è un fatto conclamato, ma come sono finiti all’interno della rete idrica cittadina?





( Una parentesi. Ricordiamo che per produrre un litro di biocarburante occorrono dai 14.000 ai 20.000 litri di acqua).





Essendo garantista, è essenziale marcare, nelle acque potabili destinate al consumo umano, i trialometani si formano in particolar modo quando si utilizza il metodo di disinfezione della clorazione, con quantità che variano a seconda della concentrazione di cloro, ioni di bromuro e acidi umidi organici, oltre che al pH e alla temperatura dell’acqua. Il cloro, infatti, è ancora oggi la soluzione più diffusa per trattare l’acqua, e tale reazione avviene quando entra a contatto con la materia organica naturalmente presente nelle acque; e il maggior sottoprodotto di questo processo è il cloroformio (triclorometano), mentre con presenza di bromuri si avrà una minore concentrazione di CHCl3 e una maggiore quantità di bromo-trialometani.





Potremo anche parlare di errore umano di disinfezione, a seguito del D.Lgs. 31/2001, le acque destinate al consumo umano vengono monitorate anche per rilevare la presenza dei trialometani, e in particolare cloroformio, bromoformio, dibromoclorometano e bromodiclorometano. Il limite imposto per la sommatoria di tali compositi è fissato a 30 µg/l.





Effetti sulla salute. Il cloroformio, il più comune dei trialometani, è stato identificato come possibile cancerogeno (Gruppo 2B) dallo IARC, e a seconda della dose può provocare danni al fegato più o meno gravi. Il bromoformio e il dibromoclorometano sono stati inseriti nel Gruppo 3, ovvero come cancerogeni rispettivamente per ratti (rari tumori del grosso intestino) e topi (tumori epatici), ma non per l’uomo. Il bromodiclorometano, malgrado la mancanza di evidenze scientifiche, è stato comunque inserito nel Gruppo 2B; ha effetti sulla riproduzione e aumenta i rischi di aborti spontanei e parti prematuri.





Ancora una vota in questo territorio, un territorio abbandonato da Dio e dagli uomini, l’unico territorio in cui tutto è all’incontrario di tutto, dove non esistono responsabili per il disastro ambientale, il nuovo e inquietante fatto si va ad aggiungere ai tanti misteri del “Sistema Gela” dove pochi si arricchiscono a discapito di molti.





Personalmente i filoni d’inchiesta che dovrebbe seguire la magistratura sono: Nuovo disastro ambientale a Gela; negligenza dell’Ente gestore nella depurazione dell’acqua; interruzione di pubblico servizio.





Vi ringrazio per l’attenzione.





Luogo: GELA, CALTANISSETTA, SICILIA

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.