Gela. Aumento di tutti i Tributi Comunali a Gela (+300%), un salasso per i gelesi che porterà ulteriormente l’economia locale in deflazione e disastro economico. Ho assistiti che pagano 5000 euro di IMU ogni anno, a breve sarà 15.000, per fare un esempio. Il risultato sarà la svendita degli immobili. Sapevamo tutti che la situazione di cassa era gravissima ecco perché invitavo a non votare, invito riuscito a metà.

Se Gela non è stata mai una città normale con il dissesto le cose peggioreranno. Terenziano Di Stefano (bravissimo ragazzo) sapeva ciò che trovava essendo che frequenta gli edifici comunali da “politico” da venti anni, e già, assolto da un processo per problemi erariali comunali. L’unico modo per attenuare le sofferenze di cassa a Gela non può che essere la vendita dei beni immobili comunali e la gestione degli asset pubblici.

Ancora una volta occorre un “Decreto Salva Gela” da richiedere al governo nazionale, la Città Metropolitana di Catania si è salvata in questo modo. Per finire l’auspicio di tutti i gelesi è il serio e vero intervento della Magistratura per inquisire, perseguire e arrestare chi ha causato uno dei dissesti più elevati d’Europa in proporzione ad una piccola città di 69.000 abitanti. Il colpevole è il Sindaco della Legalità con i suoi complici.

Luogo: Studio Immobiliare Dott. Francesco Agati , Berchet, 3, GELA, CALTANISSETTA, SICILIA

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.