Quello che sta avvenendo nel vicino oriente non è una guerra, gli ebrei stanno eliminando i palestinesi un genocidio che viene tenuto nascosto dall’occidente.





Da un lato abbiamo l’esercito più equipaggiato al mondo, quello dello Stato ebraico, dall’altro l’esercito di bastoni e pietre, in questa “impari” guerra -i bambini vengono fatti morire di fame- l’obiettivo degli Ebrei fare scomparire la palestina dalle carte geografiche. Neppure Adolf Hitler arrivo a tanto.





I palestinesi di Gaza, sono stremati dalla fame, dalle malattie, dalle carestie e dai bombardamenti ai disarmati civili, i palestinesi non hanno medicine, camminano per chilometri nella speranza di recuperare aiuti umanitari; aiuti, bloccati dagli ebrei, i camion che possono entrare nella Striscia di Gaza attraverso il valico di Zikim sono fermi e quanto partono vengono sequestrati e i generi alimentari distrutti dagli israeliani sotto gli occhi degli inermi palestinesi.





La disperazione è fuori controllo nella Striscia di Gaza, la carestia voluta e studiata dagli ebrei sta azzerando gli abitanti palestinesi; ripetiamo: gli ebrei stanno facendo morire di fame i bambini per cancellare la parola Palestina.





Non è più guerra convenzionale il blocco israeliano militare dura da quasi due anni con la pretesa di eliminare Hamas, di fatto lo scopo ebraico è eliminando tutti i palestinesi, un genocidio biblico senza precedenti nella storia dell’umanità. Ipotizziamo che gli ebrei vogliono fare morire tutti di fame due milioni di persone.





Le religioni (tutte) e la politica (tutta) è esortata a fermare il genocidio in atto di proporzioni bibliche, o saremo tutti complici di una iniziativa diabolica.





Prima o poi dovremo dare conto a Dio di ciò che facciamo ma prima ancora alla nostra coscienza. Non possiamo essergli complici.





(Quanto soffre un bambino dovrebbe soffrire tutto il mondo cit. Francesco Agati.)

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.