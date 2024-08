Con la presente metto in rilievo un gravissimo problema che potrebbe avvenire nei prossimi mesi sul territorio di Gela. Normalmente dopo un’annata di grande siccità, si potrebbe prospettare un anno molto piovoso; verosimilmente metterebbe a rischio la stessa tenuta delle dighe a monte.

Oggi mi trovavo in contrada Fiaccavento a Gela per stimare un terreno e metterlo in vendita per un piccolo impianto fotovoltaico, volevo consigliarlo ad una holding energetica londinese a me vicina.

Valuto: estensione del terreno, vincoli, distanza dalla cabina elettrica, torri elettriche, distanza dalle pubbliche vie e larghezza delle strade, vicini, e possibilità di attingere acqua.

Dopo una breve analisi di fattibilità per l’ennesimo importante impianto a Gela; a sud/est del lotto, noto una folta vegetazione (canneto) all’interno del Fiume Gela, di fatto, siamo certi, tra qualche mese potrebbe ostruire il passaggio dell’acqua proveniente abbondante dai monti e causare gravi danni alle proprietà limitrofi al fiume stesso.

Non entro in merito alle competenze e responsabilità, ma ritengo che immediatamente le istituzioni inizino a ripulire il letto dei fiumi, torrenti, ruscelli presenti su tutto il territorio locale così da evitare danni a persone, immobili, impianti, colture, e beni removibili. La stessa situazione viene riscontrata nei pressi del Torrente Cattaneo altezza area sportiva e villette PEEP (piani di edilizia economica popolare).

Siamo certi che l’amministrazione interverrà per urgenza, invito ad esaminare la foto.

Luogo: Studio Immobiliare, Berchet, 3, GELA, CALTANISSETTA, SICILIA

