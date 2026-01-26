L’Opera Pia “Cav. Salvatore Genchi Collotti” di Cefalù (PA) ha affidato l’incarico di revisore dei conti per il Conto Consuntivo 2025 e il Bilancio di Previsione 2026 al Dott. Francesco Alberti, professionista con consolidata esperienza nel campo della revisione contabile e della consulenza per enti pubblici e privati.

La nomina, disposta con Determina n. 1 del 15 gennaio 2026 e adottata dal Presidente Don Giuseppe Licciardi dopo aver acquisito il parere favorevole del Consiglio di Amministrazione della struttura, conferma l’impegno dell’Opera Pia verso trasparenza, rigore gestionale e correttezza amministrativa.





Originario di Castroreale (ME), il Dott. Alberti vanta una lunga e qualificata carriera professionale nel settore economico-contabile, con esperienze significative in diverse realtà istituzionali e private. La sua nomina risponde all’esigenza di garantire il migliore svolgimento degli adempimenti di legge connessi alla revisione dei documenti di bilancio.

L’Opera Pia prosegue così nel percorso di consolidamento della propria struttura amministrativa e contabile, con un occhio attento alla competenza professionale e alla responsabilità istituzionale.

