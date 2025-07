“Giallo Lipari” è il titolo dell’ultimo libro di Francesco Musolino, edito da e/o, che verrà presentato alle 18.30 di martedì 2 Luglio in piazzetta Bagnasco. Un giallo che ha come scenario l’isola di Lipari dove si svilupperanno le indagini del’ispettore Garbo.

Con l’autore dialogherà Giuseppe Botta.

Ancora un altro coinvolgente evento della stagione di piazzetta Bagnasco, promossa dalle associazioni “Piazzetta Bagnasco” e “Palermo Mediterranea”. Sponsor Cappadonia Gelati.

Il libro

Il ritrovamento di un cadavere e un caso di cyber stalking accolgono l’ispettore Garbo a Lipari. Mentre il paese si appresta a festeggiare San Bartolo, Garbo si trova invischiato tra yacht di lusso e un traffico di Fentanyl.

L’atmosfera vacanziera, un po’ glamour, pigra e rilassata di Lipari estiva, per accogliere le indagini dell’ispettore Giorgio Garbo, milanese assolutamente fuori luogo alle Eolie, promosso per meriti (la stampa l’aveva soprannominato il “golden boy della Polizia”!).

Tra revenge porn, traffico di fentanyl e prostituzione d’alto bordo, l’ispettore Giorgio Garbo piomba a Lipari in pieno agosto e si trova a navigare (non solo metaforicamente, visto che è costretto, per la sua inchiesta, a bordo di aliscafi e altre imbarcazioni; mentre preferirebbe stare sulla neve con un paio di sci) in un ambiente ostico, tra colleghi che faticano ad accettarlo e un caldo insopportabile. Un giallo fortemente siciliano (ma con una spina milanese nel fianco) e contemporaneo, intriso di mare e di isole, ambientato alle Isole Eolie. Una galleria di personaggi originali e accattivanti, il racconto di un’indimenticabile estate in uno scenario da sogno.

L’autore

Francesco Musolino (Messina, 1981) è giornalista e scrittore. Collabora con Il Messaggero, La Stampa e L’Unione Sarda. Nel 2019 ha pubblicato il romanzo L’attimo prima (Rizzoli), seguito dal saggio Le incredibili curiosità della Sicilia (Newton Compton, 2019) e dal libro per ragazzi Miti e storie del mare (La Nuova Frontiera Junior, 2023). Per E/O ha firmato il noir mediterraneo Mare mosso (2022, Selezione Premio Scerbanenco). Collabora con la Scuola Holden ed è l’ideatore del progetto non profit @Stoleggendo, nonché TEDx speaker.





Luogo: Piazzetta Bagnasco, Piazzetta Bagnasco, PALERMO, PALERMO, SICILIA

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.