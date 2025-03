Musica innovativa ieri sera a Marsala con un evento fingerstyle. La chitarra a 7 corde di Francesco Tizianel ha riscosso i consensi del pubblico spaziando tra Pop e Rock

Il Teatro Sollima di Marsala ha vissuto, ieri sera (domenica 30 marzo), un momento musicale straordinario con il virtuoso Francesco Tizianel e la sua chitarra a 7 corde, nell’ambito della XXV Stagione Concertistica dell’Accademia Beethoven. Lo spettacolo, che ha riempito la sala di appassionati, ha mantenuto ogni promessa: un viaggio emozionante tra fingerstyle pop e rock, con rivisitazioni acustiche di brani icona dei Beatles, Queen e Michael Jackson, uniti a omaggi a Lucio Battisti, Pat Metheny e colonne sonore. Tizianel, con la sua tecnica “orchestrale”, ha impressionato il pubblico: melodie, basso e percussioni eseguiti simultaneamente hanno trasformato la sua chitarra in un’intera ensemble. La sua maestria è stata evidente fin dalle prime note, dimostrando perché è considerato uno dei chitarristi più innovativi del panorama contemporaneo.



Francesco Tizianel, chitarrista e compositore pordenonese, ha confermato ieri perché la sua carriera spazia quattro continenti. Diplomato con Lode e Menzione Speciale all’Accademia Lizard di Firenze e allievo di Tuck Andress del celebre duo Tuck & Patti, ha portato sul palco di Marsala tutta l’esperienza maturata in anni di esibizioni a New York, San Francisco e festival internazionali come il Capopeloro Fest in Sicilia. Cuore del suo sound è stata la chitarra a 7 corde, progettata da lui stesso e realizzata dal liutaio Roberto Fontanot. Questo strumento unico ha permesso arrangiamenti complessi, fondendo pop, rock, jazz, folk e ritmi cinematografici. “La settima corda apre mondi sonori inesplorati”, aveva anticipato Tizianel prima del concerto, e ieri sera il pubblico ha potuto sperimentarlo in prima persona.



L’Accademia Beethoven, guidata dal presidente Giuseppe Lo Cicero, ha festeggiato i suoi 35 anni di attività con un evento di altissima qualità. “Tizianel incarna l’avanguardia – ha commentato Lo Cicero a fine serata – la sua musica è poesia che nasce dalla tecnica”. L’evento, patrocinato dal Comune di Marsala, dall’Assemblea Regionale Siciliana e dall’assessorato allo Sport e Spettacolo, ha confermato Marsala come hub culturale di prestigio. Lo spettacolo è stato un’esperienza immersiva: brani come “Yesterday” dei Beatles o “Bohemian Rhapsody” dei Queen hanno acquisito nuova vita sotto le dita di Tizianel, mentre le sue composizioni originali hanno rivelato una sensibilità artistica fuori dal comune. Il suo approccio “One man band” ha coinvolto il pubblico tra virtuosismi e storytelling, in un dialogo perfetto tra tradizione e sperimentazione.



A fine concerto ha concesso come bis il noto brano “Nessun dorma” di Giacomo Puccini arrangiato da Tizianel per la sua chitarra a 7 corde. Sono seguiti scroscianti applausi, e molti spettatori hanno cercato di congratularsi personalmente con l’artista. Francesco Tizianel ha dimostrato come un singolo strumento, nelle mani giuste, possa trasformarsi in un’orchestra, travolgendo gli ascoltatori con emozione e maestria.





