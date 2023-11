Ha riempito per ben due volte, a poco più di 10 anni, l’intero teatro Golden a Palermo, con la sua forza di volontà e per dimostrare le sue potenzialità da batterista.

Adesso, dopo un ulteriore successo estivo al fianco dei The Sneakers tribute band ai Depeche mode, torna a esibirsi nella sua città, nella dimensione ideale di un locale, dove potersi rapportare faccia a faccia col suo fedele pubblico.

È un fenomeno siciliano di rapporto intenso tra artista e pubblico da tenere sott’occhio quello che ha saputo creare Francis The Drummer – ovvero il batterista palermitano Francesco Pio Giuffredo, fenomeno del Web dodicenne, che suona alla perfezione i brani delle più importanti band rock internazionali da quando aveva sei anni – che si esibirà il 23 dicembre, giorno dell’antivigilia di Natale, sul palco di Comparello Bello in via Ugo La Malfa 109 a Palermo.

Questa volta la sua immensa batteria sarà accompagnata, oltre che da una seconda batteria guidata dal padre – con cui suona con una coordinazione perfetta e condivide la passione per il mondo della musica – da una intera band di altri quattro musicisti con cui suonerà brani di Vasco Rossi, Marco Masini, Negramaro, ma anche The Eagles, The Trump e Bee gees.

L’ingresso sarà libero. Per prenotazioni telefonare al 347 0023 536.

Luogo: Comparello bello, via Ugo La Malfa, 109, PALERMO, PALERMO, SICILIA

Data Inizio: 23/12/2023

Data Fine: 23/12/2023

Ora: 21:00

Artista: Francis the Drummer

Prezzo: 0.00

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.