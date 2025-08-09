PALERMO – Il Coordinatore Provinciale dell’ UdC di Palermo il Dott. Paolo Franzella ha inviato una nota ai vertici del partito nello specifico al Presidente l’ On. Lorenzo Cesa, al Segretario Nazionale il Senatore Antonio De Poli e al Coordinatore Regionale l’ On. Decio Terrana con la quale richiede un sostegno politico al D.D.L. 539 “Lavori socialmente utili. Trattamento Previdenziale”.

Nella nota il Dott. Franzella evidenzia la profonda preoccupazione per la situazione che riguarda più di 40.000 lavoratori Siciliani, impegnati nel corso degli anni in attività di pubblico impiego come Lavoratori socialmente utili o come Lavoratori di Pubblica Utilità e in altre forme di lavoro socialmente utile, ed ex art. 23 l. 67/88, utilizzati negli Enti Pubblici , i quali rischiano di affrontare la pensione con un trattamento previdenziale al limite della sopravvivenza, con il percepimento nella migliore dell’ipotesi di una somma stimabile intorno alle 600/700 euro mensili. Ciò è dovuto a causa del mancato versamento dei contributi previdenziali degli Enti locali negli anni di utilizzazione, creando una generazione di futuri pensionati destinati alla povertà.

Il Disegno di Legge se supportato e approvato, prevede un riconoscimento previdenziale adeguato evitando un grave danno individuale per ciascun lavoratore coinvolto, ma anche ricadute significative sul tessuto socio economico della Sicilia a causa di un trattamento previdenziale che potrebbe generare minore capacità d’acquisto per beni di prima necessità, difficoltà nell’accesso alle cure sanitarie e isolamento sociale legato alla “povertà pensionistica”. Inoltre, si avvertirebbe nei prossimi anni, la perdita di ricchezza regionale a causa della fine del ciclo salariale.

“Non possiamo permettere che il futuro di questi lavoratori – scrive Franzella -sia segnato dall’incertezza dalla marginalizzazione economica. La politica deve assumersi la responsabilità di correggere gli errori del passato e garantire un futuro dignitoso a chi ha contribuito al funzionamento degli Enti pubblici siciliani nel tempo”.

Franzella conclude la nota evidenziando come il Coordinamento Provinciale UdC di Palermo è pronto alla mobilitazione con manifestazioni pubbliche per affermare con forza la difesa dei diritti dei lavoratori pubblici siciliani ai quali va riconosciuta la “dignità pensionistica”. In merito alla vicenda evidenziata dal Coordinatore Provinciale dell’ Udc il Dott. Paolo Franzella, il Coordinatore Regionale On. Decio Terrana ha espresso il pieno sostegno da portare avanti in tutte le sedi istituzionali.

“Dalla Sicilia, come in altre regioni è partito un’ accorato appello per consentire una pensione dignitosa a tanti lavoratori del comparto pubblico impegnati in lavori precari in diversi enti – ha detto il Coordinatore Regionale dell’ UdC Terrana – occorre adesso dare piena attuazione alla proposta normativa, per consentire un futuro sereno e dignitoso a tanti lavoratori.”

